Yoldan çıkan araç marketin park yerine girdi…

Lapta’da yoldan çıkan araç bir marketin park yerine girdi. Bir kişinin yaralandığı kazada 4 araçta maddi hasar oluştu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün akşam saat 22.30 sıralarında, Lapta’da Şehit İbrahim Nidai Caddesi'nde batı istikametine doğru seyreden Sienna Aylisha Harris (K-20) yönetimindeki RP 814 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp bir marketin park yerine girdi.

Söz konusu araç Davut Yeltekin’in (E-25) PV 570 plakalı aracına, Yeltekin’in aracı Seda Pakaki (K-19) sorumluluğundaki ZJ 841 plakalı salon araca, o da Sedat Pakaki’nin (E-54) NB 524 plakalı salon aracına çarptı.

Kazada yaralanan Davut Yeltekin Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alınırken kazaya neden olan RP 814 plakalı aracın sürücüsü Sienna Aylisha Harris aleyhinde yasal işlem başlatıldı.