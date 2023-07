“Yolda can vermek istemiyoruz”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

1974 yılından bu yana yatırım azlığı sebebiyle birçok Güzelyurtlunun çeşitli nedenlerden dolayı bölgeden göç etmesi, ilçedeki nüfusun azalmasına neden oldu. Gerek bölgedeki sivil toplum örgütlerinin, gerekse bölge halkının yoğun talebiyle 2017 yılının başında temeli atılan Güzelyurt Hastanesi, 2023 yılının ikinci çeyreğine girmiş olmamıza rağmen henüz bitirilemedi.

Geçen bu 6 buçuk yıllık sürede 9 hükümetin değiştiği Kıbrıs’ın kuzeyinde, hastane inşaatı Güzelyurt’ta adeta atıl bir şekilde duruyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Sağlık Eski Bakanı, CTP Milletvekili Filiz Besim, hastanenin son 4 yıldır atıl vaziyette durduğunu belirtti, “Güzelyurt’ta sağlık tamamen gözden çıkarıldı” dedi. Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar da hastanenin bir an önce bitirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bölgedeki bazı dernek ve sivil toplum örgütleri ise hastanenin bir an önce bitirilmesi için yoğun çaba sarf ediyor, “Bu iş artık kabak tadı verdi” yorumunu yapıyor.

İlgili kesimler, hastanenin temeli atıldığı günden bu güne kadar toplam 15 kişinin ambulansta giderken yolda can verdiği bilgisini vererek, “Bölgemize hastane istiyoruz, yolda giderken ölmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sancılı geçen ihale süreci…

Güzelyurt Hastanesi’nin ihale süreci de sancılı geçti. 28 Aralık 2016’da proje için ihaleye çıkan Merkezi İhale Komisyonu, kısa süre sonra “ihalenin hukuka aykırı olduğu” gerekçesiyle iptal etti, İhalenin iptal kararının sonlanması için dava açıldı ve idare adına savcılık, ihalenin iptal kararının hukuka aykırı olduğunu söyleyerek, ihalenin iptal edilmesinin iptali için mahkemeye hüküm yazdırdı.

6 buçuk yıl, 9 hükümet, inşaat bitmedi…

Tüm bu yaşananların ışığında 22 Şubat 2017’de Güzelyurt Hastanesi’nin temeli atıldı. O günlerde iki yılda bitirilmesi hedeflenen ve bugüne kadar geçen 6 buçuk yılda sadece fare ve yılanların yuvası olan hastane, tek şerit olan Güzelyurt - Lefke anayolunun bir kenarında bulunuyor.

Kıbrıs’ın kuzeyinde 22 Şubat 2017’den bugüne dek 9 hükümet değişti.

O tarihten beri görevde olan hükümetler şöyle:

Özgürgün Hükümeti (16.04.2016 - 02.02.2018)

Erhürman Hükümeti (02.02.2018 - 22.05.2019)

Tatar Hükümeti (22.05.2019 - 22.10.2020)

Saner Hükümeti (09.12.2020 - 20.02.2021)

Saner Hükümeti Değişiklik (20.02.2021 - 25.06.2021)

Saner Hükümeti Değişiklik (25.06.2021 - 16.07.2021)

Saner Hükümeti Değişiklik (16.07.2021 - 06.10.2021)

Sucuoğlu Hükümeti (05.11.2021 - 21.02.2022)

Sucuoğlu Hükümeti Değişiklik (21.02.2022 - 25.04.2022)

Ünal Üstel Hükümeti Değişiklik (12 05. 2022 – devam ediyor)

Lefkeliler eylem yapmıştı

Güzelyurt ilçesine yeni bir hastane yapılma kararı çıktıktan sonra Lefke bölgesinde yaşayan bazı vatandaşlar ve bölgedeki sivil toplum örgütleri Cengiz Topel Hastanesi’nin “kapanacağını” iddia ederek, Cengiz Topel Hastanesi önünde birkaç kez eylem yapmıştı. O dönemki hükümet yetkilileri, eylemcilere Cengiz Topel Hastanesi konusunda sözler vermişti.

İlgili kesimler ne dedi?

Sağlık Eski Bakanı, CTP Milletvekili Filiz Besim:

“Güzelyurt’ta sağlık tamamen gözden çıkarılmış durumda”

2018 yılının başında kurulan CTP-HP-DP-TDP Hükümeti’nin Sağlık Bakanı olan CTP Milletvekili Filiz Besim, Güzelyurt Hastanesi’nin Ahmet Gulle’nin Sağlık Bakanlığı döneminde ilk kez gündeme geldiğini ve süreç içerisinde bugünkü haline getirildiğini anlatarak, hastanenin son 4 yıldır atıl vaziyette durduğunu belirtti. Son dönemde faaliyette olan Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde de eksikler olduğuna dikkat çeken Besim, “Güzelyurt’ta sağlık alanında ciddi eksiklikler var. Sağlık tamamen gözden çıkarılmış durumda” yorumunu yaptı.

İlk olarak yapılması gerekenin Sağlık Merkezi’nin eksikliklerinin giderilmesi olduğunu ifade eden CTP Milletvekili Besim, hastanenin de bir an önce bitirilmesi gerektiğini söyledi. Besim, “Güzelyurt Sağlık Merkezi’ndeki eksiklikler giderildiği zaman zaten bitecek olan Güzelyurt Hastanesi’nin de altyapısı yapılmış olacak” şeklinde konuştu.

Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar:

“Hastane bir an önce tamamlanmalı”

YENİDÜZEN’e hastane hakkında konuşan Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar, hastanenin yıllardır bitirilemediğine dikkat çekti, hastanenin artık bir an önce bitirilmesi gerektiğini söyledi.

Özçınar şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımız ve yanındaki ekipler hastanede incelemelerde bulundular. Sağlık Bakanımız bizlere Güzelyurt Hastanesi’nin öncelikli hedefleri arasında olduğunu ve projeyi bir an önce bitirmek için çalışmalara kısa süre içinde başlayabileceklerini ilettiler. Bizler de hastanenin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Ancak yalnızca binayı tamamlamakla olmuyor, bu hastane her yönüyle çok iyi hizmet vermeli. Güzelyurt bölgesinde 50 bin nüfus var, bu sayı öğrencilerle birlikte 70 bine dayanıyor. Yani, bu hastane Lefkoşa, Mağusa veya Girne Hastaneleri gibi merkez görünümünde bir hastane olmalı ve sadece Güzelyurt halkına değil, Lefke halkına da hizmet vermeli. Biz, Güzelyurt Belediyesi olarak, bölgemizdeki sivil toplum örgütlerinin yanındayız. Güzelyurt halkı yıllardır tam teşekkürlü bir hastane olmadığı için büyük sıkıntılar yaşıyor.”

Güzelyurt Sivil Toplum Platformu Sözcüsü Şinasi Özdeş:

“Gerekirse projemizle birlikte Avrupa Birliği’ne başvururuz”

Güzelyurt Sivil Toplum Platformu adına değerlendirmelerde bulunan Şinasi Özdeş, hastanenin temeli atıldığı bu güne kadar ambulansta yolda hastaneye giderken 15 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, hastanenin bitirilmesi için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Şu ana kadar hükümetlerin hastane için bütçe ayırmadığını iddia eden Özdeş, “Gerekirse projemizi alıp Avrupa Birliği’ne başvuracağız” şeklinde konuştu.

Özdeş şunları söyledi:

“Hastanenin şimdiki haline gelebilmesi için temel atıldığı gündeki koşullarda şimdiki haline gelene kadar 17 milyon TL gibi bir miktar harcandı. Her yılın bütçesine bir miktar para ayırsalar şimdiye bu hastane bitmiş olacaktı ama bugüne kadar hiçbir şekilde bütçe ayrılmadı, çalışma yapılmadı. Biz yıllardır bölgemize yatırımlar yapılması için gecemizi gündüzümüze kattık. Bu hastane için çok uğraştık. Sonunda 65 yatak odalı hastanenin yapılmasına başladı ama bir türlü bitirilmedi. Biz geçmişte TC Büyükelçiliği’ne ve TC Yardım Heyeti’ne çağrı yaptık. Türkiye’den heyet geldi ve bir kez daha incelendi. Bugüne kadar hep bir şekilde her şey söz kaldı ancak biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu hastanenin yapımına başlandıktan sonra ambulansla Lefkoşa Hastanesi’ne yetiştirmeye çalıştığımız hastaların 15’i yolda giderken yaşamını yitirdi. Eğer biz ilçeysek, başka ilçelere yapılan projelerin yarısını da bize yapsınlar. Biz hepsini istemiyoruz. Göreve gelen hükümetlerle hep bunu konuşuyoruz ama bu kadar hükümet ne yazık ki bugüne kadar bunu başaramadı. Biz bu hastanenin bitmesi için gerekirse projemizle birlikte Avrupa Birliği’ne başvururuz. Biz bu işin peşini kesinlikle bırakmayacağız.”

Güzelyurt Kalkındırma ve Geliştirme Derneği Asbaşkanı Mehtun Muslu:

“Bu iş artık kabak tadı verdi”

Güzelyurt Baro Başkanı aynı zamanda da Güzelyurt Kalkındırma Derneği’nde asbaşkanlık görevini yürüten Avukat Mehtun Muslu, hastane inşaatının yıllardır atıl vaziyette durduğunu belirterek, hastanenin bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi. “Bu iş artık kabak tadı verdi” yorumunu yağan Muslu, “Siyasiler seçim öncesinde vaatler veriyor ancak seçimden sonra verilen vaatler ne yazık ki hep unutuluyor. Sadece binayı yapıp bitirmekle olmaz. Hastanenin her şekliyle tam teşekkürlü bir hastane olması gerekiyor. Doğru olan da zaten bu… Hastalarımız yolda yaşamını yitiriyor. Güzelyurt’a reva görülen bu mu? Güzelyurt halkı bunu hak etmiyor” ifadelerini kullandı.