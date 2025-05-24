“Traktör ve su tankeri olanlar bölgeye destek versin”

Mehmetçik ile Yedikonuk arasındaki bölgede yangın çıktığını duyuran Büyükkonuk Belediyesi, söndürme ekiplerinin müdahalesinin sürdüğünü belirterek, bölge halkına acil yardım çağrısında bulundu. Belediye tarafından yapılan açıklamada, elinde traktör, su tankeri, depo veya yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlayacak başka araç ve gereçler bulunan vatandaşların desteğine ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Yangının büyümesini önlemek için toplumsal dayanışmanın hayati önem taşıdığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Lütfen bu çağrımıza duyarlılık gösterelim, hep birlikte yangının büyümesini önleyelim.” Ayrıca güvenlik açısından yangın bölgesine yaklaşırken dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.