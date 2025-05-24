"Mucizeler Mevsimi" bu akşam sahneleniyor

Girne Tiyatro Su’nun “Mucizeler Mevsimi” adlı yeni oyunu bu akşam perde diyor.

Cenk Gürçağ’ın yazdığı ve İlkşen Varoğlu Atik ile birlikte yönettiği “Mucizeler Mevsimi” adlı oyun bu akşam Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda saat 20.30’da ücretsiz sahnelenecek.

Tiyatrodan yapılan açıklamaya göre, atölye çalışmalarına katılarak eğitim sürecini tamamlayan genç oyuncuların rol aldığı tek perdelik müzikli komedi oyununda sahne amirliği ve koreografisini Cemile Gürçağ, ses ve koreografisini İlde Atik, ışık uygulamasını Fatoş Tüney yapıyor. Oyunda Okan Ceyhan, Nihat Büyükoğlu, Ece Boydağ, Ceren Polat, Buse Kılınç, Emir Ünal ve Alpemir Karasıl rol alıyor.

Oyun salı akşamı aynı yerde ve aynı saatte yeniden sahnelenecek.