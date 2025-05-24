Lefkoşa'da bir evin mutfağında yangın

Lefkoşa'da bir evin mutfağında cöp bidonuna atılan sönmemiş buhurdan (tütsü) yangın meydana geldi.

Polisten verilen bilgiye göre saat 16.30'da çıkan yangında plastik çöp kovası ve içerisindeki çöpler yandı, duvar boyası kabardı ve duvarlar islendi.

İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.