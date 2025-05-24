Suudi Arabistan’dan tarihi karar: 74 yıllık yasak sona eriyor!

Plan kapsamında yalnızca şarap ve bira tüketimi serbest bırakılırken, sert alkoller ise yasaklı kalmaya devam edecek. Kamusal alanlar, özel konutlar ve perakende satış noktalarında mevcut alkol yasakları sürdürülüyor.

KRAL ABDULAZİZ'İN TARİHİ KARARI

1951 yılında Suudi Arabistan’da dönemin Prensi Mishari bin Abdulaziz Al-Suud’un alkollü halde düzenlenen bir davette İngiliz Başkonsolos Yardımcısı’nı vurması, ülkede alkol yasağının gündeme gelmesine neden olmuştu. Bu olayın ardından Kral Abdulaziz, 1952 yılında alkolü tamamen yasaklama kararı almış ve yasa 74 yıldır yürürlükte kalmıştı.

Suudi Arabistan’ın bu radikal değişikliği, ülkenin turizm sektörünü canlandırma ve uluslararası alanda imajını yenileme çabalarının önemli bir parçası olarak görülüyor. Yeni dönemde alkol yasağının kaldırılması, bölgedeki turizm dinamiklerini nasıl etkileyecek merakla bekleniyor.