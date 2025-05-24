Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'daki barış müzakerelerinde kararlaştırılan esir takasının ikincisi yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 16 Mayıs'ta İstanbul'da varılan Rusya-Ukrayna anlaşmaları uyarınca Ukrayna'nın 307 Rus askerini verdiği belirtilerek, "Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 307 savaş esiri verildi." ifadeleri kullanıldı.

Rus askeri personelinin Belarus'ta bulunduğu ve kendilerine gerekli psikolojik ve tıbbi yardım sağlandığı kaydedilen açıklamada, Rus askeri personelin Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon amacıyla Rusya’ya nakledileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Rus tarafının başlattığı geniş çaplı esir değişimi inisiyatifinin devam edeceği vurgulandı.

"Esir takasının yarın da devam etmesini bekliyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, İstanbul barış müzakereleri kapsamında Rusya ile anlaştıkları "1000 kişiye 1000 kişilik" esir takasının ikinci aşamasının bugün gerçekleştiğini belirtti.

Rusya ile yapılan esir takası sonucu bugün 307 Ukraynalının evlerine geri getirildiğini aktaran Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Türkiye'de mutabakata varılan 1000'e 1000 esir değişimi anlaşmasının ikinci günüdür. Sadece iki günde 697 kişi geri döndü. Yarın da devam etmesini bekliyoruz."

Zelenskiy, bugün takas edilen 307 kişi arasında Ukraynalı askerlerin, sınır güvenlik görevlilerinin ve ulusal muhafızların da yer aldığına dikkati çekerek, esir takası sürecine destek veren herkese teşekkür etti.

Zelenskiy mesajında, "Amacımız her insanı Rus esaretinden kurtarmaktır." ifadesini kullandı.

İstanbul Barış Müzakerelerinde Ukrayna ile sağlanan mutabakatla esir değişimi kapsamında Rusya ile Ukrayna arasında, 270 asker ile 120 sivil, toplamda 390 esir karşılıklı olarak dün takas edilmişti.

İstanbul'daki müzakereler

Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde geçen hafta müzakereler yapılmıştı.

İki taraf, müzakerelerde "1000 kişiye 1000 kişilik" büyük bir esir takasının yapılması, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunması, ardından da müzakerelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Müzakerelerde ayrıca iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme konusu ele alınmıştı.