“Yolcu” Gazimağusa’da sahnelenecek

Gazimağusa Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Girne Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 22. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında “Yolcu” isimli oyun Gazimağusa’da izleyici ile buluşacak.

Gazimağusa Belediyesi Basın Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Ayça Prodüksiyon yapımı “Yolcu”, 13 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.30’da Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelenecek.

Nazım Hikmet’in “Yolcu”sundan yola çıkan oyun, karlı bir Anadolu istasyonunda yalnızlık, bekleyiş ve umudu Kuvayi Milliye ruhuyla buluşturan bir yüzleşmeyi sahneye taşıyacak.

“Bir Yaz Gecesi Rüyası” Gazimağusa’da sanatseverlerle buluştu

Öte yandan, festival kapsamında Manisa Şehir Tiyatrosu yapımı “Bir Yaz Gecesi Rüyası”, dün akşam Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelendi.

Etkinliğe; Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, belediye meclis üyeleri ve sanatseverler katıldı. Oyun sonunda Başkan Uluçay, Manisa Şehir Tiyatrosu ekibine çiçek takdim ederek, sergiledikleri performans ve festivale kattıkları değer nedeniyle teşekkür etti.