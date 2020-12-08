Yoğun bakımdaki Covid hastası yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanlığı, yoğun bakımda tedavi gören 83 yaşındaki Zekiye Dögen'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.
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Sağlık Bakanlığı, yoğun bakımda tedavi gören 83 yaşındaki Zekiye Dögen'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Açıklama şöyle:
"Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi yoğun bakımda Covid-19 tedavisi gören 83 yaşındaki Zekiye Dögen yaşamını yitirdi.
Hastanın hipertansiyon ve diyabet rahatsızlığı bulunmaktaydı.
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi."
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Etiketler : covid-19