Yoğun bakımda hasta sayısı 6’ya yükseldi
Covid-19 tedavisi gören ve durumları ağırlaşarak karantina yoğun bakım servisine alınan hasta sayısı dün gece yarısı itibarı ile 6’ya yükseldi.
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Covid-19 tedavisi gören ve durumları ağırlaşarak karantina yoğun bakım servisine alınan hasta sayısı dün gece yarısı itibarı ile 6’ya yükseldi.
Karantina yoğun bakım servisinde güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Covid-19 tedavisi gören ve durumu ağırlaşan 40 yaşlarında bir hasta daha dün gece yarısı yoğun bakıma alındı
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kaynakları da bu bilgiyi teyit etti.
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Etiketler : covid-19