Yoğun bakımda hasta sayısı 6’ya yükseldi

Covid-19 tedavisi gören ve durumları ağırlaşarak karantina yoğun bakım servisine alınan hasta sayısı dün gece yarısı itibarı ile 6’ya yükseldi.

Karantina yoğun bakım servisinde güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Covid-19 tedavisi gören ve durumu ağırlaşan 40 yaşlarında bir hasta daha dün gece yarısı yoğun bakıma alındı

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kaynakları da bu bilgiyi teyit etti.