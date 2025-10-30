YKP 36 yaşında… “Vardık, varız, var olacağız”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), “36 yıllık mücadele tarihimizle vardık, varız, var olacağız. Mücadelemiz sürüyor, elbet bir gün, biz kazanacağız” dedi.

YKP Parti Sekretaryası imzasıyla yapılan açıklamada, 30 Ekim 1989 tarihinde kurulan partinin, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi için 36 yıl boyunca kesintisiz mücadele verdiği ve mücadele verenlerle bir arada olduğu ifade edildi.

YKP’nin, 1989 yılında yola çıkarken, “Talimatla yönetilmeye hayır, bu memleket bizim biz yöneteceğiz” dediği hatırlatılan açıklamada, bugün bu sloganların hala güncelliğini koruduğu ve yeniden başlatılacak mücadelenin özünün de bu sloganlar olması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "YKP’nin, 36 yıldır eşitlikçi, özgürlükçü, katılımcı, demokratik bir sosyalizm için, enternasyonalizmin ilkelerine bağlı, dayanışmayı önemseyen, emekten yana, anti-militarist, barışçı, ekolojist, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve devrimci bir mücadele verdiği ve bu mücadeleyi ileri taşımakta kararlı" olduğu belirtildi.