YİNE KESİNTİ!
KIB-TEK bu akşam da 17:00-22:30 saatleri arasında ülke genelinde dönüşümlü, 1’er saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
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KIB-TEK: Ülke geneli dönüşümlü kesinti yapılacak
Üretim yetersizliği kaynaklı kesintiler devam ediyor. KIB-TEK bu akşam da 17:00-22:30 saatleri arasında ülke genelinde dönüşümlü, 1’er saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.
KIBTEK’ten yapılan açıklama şöyle:
*GENEL KESİNTİ UYARISI*
Değerli Tüketicilerimiz,
01.06.2022 tarihinde 17:00-22:30 saatleri arasında, KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.”
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Etiketler : Kıb-Tek, elektrik kesintisi