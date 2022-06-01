YİNE KESİNTİ!

KIB-TEK: Ülke geneli dönüşümlü kesinti yapılacak

Üretim yetersizliği kaynaklı kesintiler devam ediyor. KIB-TEK bu akşam da 17:00-22:30 saatleri arasında ülke genelinde dönüşümlü, 1’er saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

KIBTEK’ten yapılan açıklama şöyle:

*GENEL KESİNTİ UYARISI*

Değerli Tüketicilerimiz,

01.06.2022 tarihinde 17:00-22:30 saatleri arasında, KKTC genelinde üretim yetersizliğinden kaynaklı 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.”