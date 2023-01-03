Yine iş kazası: 8 metreden beton zemine düştü

Çatalköy’de çalıştığı bir inşaatta, demir iskele üzerinde sıva yaptığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşen 45 yaşındaki Erkan Polat, yaralandı.

Polat, ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Polis’in iş kazası ile ilgili açıklaması şöyle:

“02.01.2023 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Çatalköy’de, yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan Erkan POLAT (E-45), inşaatın birinci katındaki demir iskele üzerinde sıva yaptığı sırada, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştır.

Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek ortopedi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.