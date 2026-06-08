Yıltan Taşçı “Sapma” sergisiyle İstanbul’da
Sanatçı Yıltan Taşçı’nın 16'ncı kişisel fotoğraf sergisi “Sapma” İstanbul’da açıldı.
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Sanatçı Yıltan Taşçı’nın 16'ncı kişisel fotoğraf sergisi “Sapma” İstanbul’da açıldı.
Verilen bilgiye göre, Osmanbey’deki OvooArt Sanat Galerisi’nde 16 balerin fotoğrafının yer aldığı serginin açılışına Türkiye’den bazı fotoğraf sanatçıları ve sanatseverler katıldı.
Cumartesi açılan sergi, 26 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.
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Etiketler : sergi, Yıltan Taşçı