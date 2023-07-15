Yılmazköy'de dere yatağında yangın çıktı

Yılmazköy'ün güneyindeki dere yatağında çıkan yangında, bir dönümlük arazi ve dere yatağındaki bitki örtüsü yandı.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre saat 13.00 sıralarında, Yılmazköy'ün güneyindeki dere yatağında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın sonucu bir dönümlük arazi ve dere yatağındaki bitki örtüsü yandı.

Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.