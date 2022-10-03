Yıllardır ‘ikamet izinsiz’ yaşıyorlar

Ülkede kayıt dışı olarak kaldıkları tespit edilen zanlı K.S.K.O ve A.T tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, 02.10.2022 tarihinde soruşturma amaçlı Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde bulunan zanlılardan birinin 30.09.2020 tarihinden bu yana, diğerinin de 20.4.2021’den bu yama ülkede KKTC de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlıların aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve K.K.T.C ile hiçbir bağlarının bulunmadığını söyledi.

. Polis, iki zanlının da ilerde görülecek olan davasında hazır bulunması için tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, 2 zanlının da 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.