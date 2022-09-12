“Yıkılmakla karşı karşıya olan okullar var”

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, ortaöğretimde beklenen 14 öğretmen ataması yapılmadığını, eksik olan 7 müdür muavini kadrosunun doldurulmadığını kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Elmalı, özellikle Geçitkale Cumhuriyet Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Erenköy Lisesi, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde ciddi alt yapı sıkıntısı olduğunu söyleyerek, bu konuda herhangi bir adım atılmadığını dile getirdi.

İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’nde derslik açısından sıkıntı yaşandığını ifade eden Elmalı, “İskele’de geçen yıl eğitime başlayan vakfın yaptığı koleje 3 sınıf alınacağı belliydi. Derslik açısından bakanlık plan yapmadı. Öğrenciler ya 40 kişiyle sınıfa girecekler ya da laboratuvar kapanacak. 75 çocuk alındı. Ya da 1 sınıfı başka okula gönderme yaklaşımı var. Hatta kıyafet odası satışı yapılan bir odayı sınıf yapma bile konuşuluyormuş” dedi.

Elmalı, “Bazı yeni okullar bir takım sıkıntıları çözecekmiş gibi görünse de okullar çok büyük riskle açılacak, tedirginim” şeklinde konuşarak, yıkılmakla karşı karşıya olan okullar olduğuna vurgu yaptı.