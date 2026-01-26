“Yetkililerin duyarsızlığı sürüyor”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Mağusa Gelir ve Vergi Dairesi’ndeki grevin yarın da süreceğini duyurdu.

KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan yazılı açıklamasında, üç sendika olarak Mağusa Gelir ve Vergi Dairesi’nde yaşanan sorunları resmi olarak yetkililere ilettiklerini, ancak aradan geçen süreye rağmen herhangi bir çözüm üretilmediğini belirtti.

Atan başlıca sorunların binanın yapısal eksiklikleri, personel ve istihdam yetersizliği, çalışma barışının bozulması, mobbing iddiaları ve terfilerin açılmaması olduğunu kaydetti.

Yetkililerin duyarsızlığının sürdüğünü ve sorumlulukların yerine getirilmediğini belirten Atan, bu nedenle dairede başlatılan grevin yarın da tam gün olarak devam edeceğini ifade etti.