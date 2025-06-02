Yeşilyurt’ta trafik kazası… 1 yaralı

Yeşilyurt’ta Ecevit Caddesi’nde dün 05.00 sıralarında Seyit Özaşık (E-33) yönetimindeki SE 807 plakalı salon araçla Güzelyurt istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından dışarıya çıktı ve yol kenarında bir şahsa ait dükkân duvarına çarptı.

Polis açıklamasında, kaza sonucu yaralanan Seyit Özaşık’ın, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından, sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kalça kırığı teşhisiyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

Alkollü sürücüye yasal işlem…

Alsancak Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde dün 20.30 sıralarında Melek Aysun Zorluer (K-34), 145 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yönetimindeki YA 514 plakalı araçla doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Batyr Orazgeldiyev (E-36) yönetimindeki ZP 677 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Polis, kaza sonucu yaralanan olmadığını, YA 514 plakalı araç sürücüsü Melek Aysun Zorluer’in aleyhinde alkollü içki tesiri altında araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Alkollü sürücü kaza yaptı

Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi’nde dün gece 01.30 sıralarında, Muharrem Can Nevzat (E-23) 93 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yönetimindeki YS 718 plakalı salon araçla batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Lefkoşa Türk Lisesi önlerine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan kaldırımın bordür taşlarına çarptıktan sonra savrularak yolun solundan dışarıya çıktı ve demir çevre korkuluklarına da çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü, kendi imkânları ile gittiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındı.