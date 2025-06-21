Yeşilırmak'ta yardımcı odada yangın...

Yeşilırmak'ta bir ikametgahın yardımcı ev olarak kullanılan odasında yangın çıktı.

Polisten verilen bilgiye göre buzdolabı motorunun kısa devre yapması nedeniyle çıkan ve itfaiye tarafından söndürülen yangın neticesinde buzdolabı ile ahşap dolap yandı; duvarlar ise islendi.

Gaziler Sokak'ta saat 17.00 sıralarında yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.