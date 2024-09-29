Yeşilırmak'ta yangın...

Yeşilırmak köyünün güneybatı kısmında bu sabah yangın çıktı.

Saat 07.40 sıralarında çıkan ve nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, polis itfaiye ekipleri ile Orman Dairesi ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın sonucu yaklaşık iki dönümlük arazi içerisindeki bitki örtüsü ile kuru otların yanı sıra beş harnup ağacı yandı.

Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları sürüyor. Soruşturma devam ediyor.