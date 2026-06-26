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Yerli ve ithal ürünlerin tümü temiz

Yerli ve ithal ürünlerin tümü temiz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, haftalık gıda denetimlerinde yerli ve ithal ürünlerin tümünün temiz olduğunu açıkladı.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, haftalık gıda denetimlerinde yerli ve ithal ürünlerin tümünün temiz olduğunu açıkladı.    

Açıklamada, 19-25 Haziran tarihleri arasında yapılan gıda denetimlerinde ithal ürünlerden 32, yerli ürünlerden 23 numunenin incelendiği, herhangi bir kalıntı tespit edilmediği kaydedildi.

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