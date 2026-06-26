“İlaç tedarikinde risk oluşmamalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Sağlık Komitesi, böbrek nakli hastalarının kullandığı hayati öneme sahip ilaçların temininde yaşandığı ifade edilen sıkıntılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, kamuoyuna yansıyan bilgilerin böbrek nakli sonrası tedavi gören hastaların ilaç tedarikinde ciddi risklerle karşı karşıya kalabileceğine işaret ettiği belirtilerek, bu durumun doğrulanması halinde yalnızca hastaların sağlığının değil, organ nakli programının sürdürülebilirliğinin de olumsuz etkilenebileceği kaydedildi.

TDP Sağlık Komitesi, böbrek nakli alanında elde edilen başarıların korunması ve daha fazla hastanın bu imkandan yararlanabilmesi için nakil sonrası kullanılan ilaçların kesintisiz temininin vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca diyaliz ünitelerinin personel, ekipman ve sarf malzemesi bakımından güçlendirilmesinin de sağlık sisteminin öncelikleri arasında yer alması gerektiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunan TDP Sağlık Komitesi, ilaç tedarik sürecine ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesini ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına gerekli tüm tedbirlerin ivedilikle alınmasını istedi.

TDP Sağlık Komitesi, süreci yakından izlemeye ve hastaların sağlık hakkının korunması adına konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.