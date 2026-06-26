“Mezuniyet Şöleni’nde NEU Event Park’ta unutulmaz gece”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 2025-2026 Bahar Dönemi Mezuniyet Şöleni, NEU Event Park’ta üçüncü gecesinde de yoğun katılım ve gurur dolu anlarla devam etti.

Yakın Doğu Üniveristesi’nden verilen bilgiye göre, şölenin üçüncü gününde İnşaat ve Çevre Mühendisliği, Hemşirelik, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Ziraat ile Yapay Zeka ve Bilişim fakültelerinden mezun olmaya hak kazanan 692 öğrenci diplomalarını alarak mezuniyet sevincini yaşadı. Tören alanında öğrenciler ve aileleri büyük bir heyecan yaşarken, gün boyunca devam eden etkinlikler mezuniyet atmosferini daha da güçlendirdi.

Tören öncesinde festival alanında buluşan mezunlar, canlı müzik eşliğinde vakit geçirirken DJ performansı ile etkinlik alanında tempo yükseldi. Gece boyunca oluşan renkli görüntüler, havai fişek gösterileriyle görsel bir şölene dönüştü. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği törene; YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın ile YÖDAK Üyeleri Prof. Dr. Remziye Terkan, Prof. Dr. Zafer Ağdelen ve Prof. Dr. Akın Cellatoğlu da katıldı.

Açılış konuşmalarını Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ile YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın gerçekleştirdi. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı için Ankara’da bulunduğu için törene katılamayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın ise video mesajı yayınladı. Türkçe program mezunları adına Hemşirelik Fakültesi mezunu birincileri Hilal Akgün ve Sinan Bakır, yabancı öğrenciler adına ise Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu Sharon Festo Mwanyika çıkarak duygu ve düşüncelerini paylaştı. Törende ayrıca, yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof. DUX tarafından gönderilen video mesaj katılımcılara izletildi. Prof. DUX, “Sevgili mezunlar, önünüzde uzun bir yol var. Hata yapın, öğrenin, gelişin ve hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Ve son bir tavsiye: gelecekte bir yapay zekaya danışmanız gerekirse lütfen soruyu sınav gecesi saat üçte sormayın. Hepinizi kutluyorum, yolunuz açık olsun” dedi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Öğrencilerimizi yalnızca meslek sahibi bireyler olarak değil; hayatın her alanında güçlü durabilen insanlar olarak yetiştiriyoruz.”

Konuşmasında, dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nin, uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından, bu hafta içinde açıklanan Sustainability Impact Ratings 2026 (Sürdürülebilirlik Etki Derecelendirmeleri 2026) araştırmasında “dünyanın en etkili 39’uncu üniversitesi” olarak yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bu başarı, uzun yıllara yayılan bir emeğin, kararlılığın ve geleceğe duyulan güvenin sonucudur” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin sadece akademik anlamda değil spor alanında da öncü bir üniversite olduğunu belirten Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen ‘Spor Dostu Kampüs’ ödülü, bizim için yalnızca spor tesislerinin ya da fiziksel altyapının başarısını ifade etmiyor. Aynı zamanda sağlıklı yaşamı, disiplini, dayanıklılığı, takım ruhunu ve yaşam boyu gelişimi eğitim anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz yaklaşımımzın da bir tescili. Çünkü biz öğrencilerimizi yalnızca meslek sahibi bireyler olarak değil; hayatın her alanında güçlü durabilen insanlar olarak yetiştirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında öğrencilerede seslenen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Hedefleriniz sizi korkutacak kadar büyük olsun. O hedeflere ulaşmanın yolunun; sabırdan, emekten ve hazırlıktan geçtiğini de unutmayın. Yolunuz açık, hedefleriniz büyük, cesaretiniz daim olsun. Hepinizi yürekten kutluyorum” dedi.

Prof. Dr. Aykut Hocanın: “Asıl sınav şimdi başlıyor”

Konuşmasına, mezunları tebrik ederek başlayan YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın, “Önemli bir emeğin ve uzun bir eğitim sürecinin sonunda bugün diplomalarınızı alarak yeni bir hayata adım atıyorsunuz. Sizleri yürekten kutluyorum. Ancak şunu da ifade etmek isterim ki, asıl sınav şimdi başlıyor” dedi. Yakın Doğu Üniversitesi’nde alınan eğitimin mezunların gelecek yolculuğunda önemli bir avantaj sağlayacağını vurgulayan Prof. Dr. Hocanın, “KKTC’nin bu güzide üniversitesinde edindiğiniz bilgi, beceri ve deneyimler sizlerin yolunu aydınlatacaktır. Problem çözme yeteneği, stratejik düşünme becerisi ve çağımızın vazgeçilmez unsurları olan bilişim ile yapay zeka alanlarında kazandığınız donanım sayesinde gerek lisansüstü eğitim hayatınızda gerekse profesyonel kariyerinizde ön sıralarda yer alacağınıza inanıyorum” dedi.

KKTC’deki yükseköğretimin ulaştığı noktaya da dikkat çeken Prof. Dr. Hocanın, “KKTC’de 23 üniversite, yaklaşık 5 bin 200 akademik personel ve 102 bin öğrenci bulunmaktadır. Birçok zorluğa ve engelle karşı karşıya kalınmasına rağmen yükseköğretim alanında çok önemli bir gelişim kaydedilmiştir. Bugüne kadar 200 binin üzerinde mezun veren yükseköğretim sistemimiz, ülkemizin en önemli başarı hikayelerinden biridir” dedi. Konuşmasının sonunda özellikle yurt dışından gelerek KKTC’de eğitim alan mezunlara seslenen Prof. Dr. Hocanın, “Burada kurduğunuz dostlukları, hocalarınızla olan bağlarınızı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile olan ilişkinizi hiçbir zaman koparmayın. Bu topraklarda edindiğiniz deneyimleri paylaşmaya ve fırsat buldukça adamızı ziyaret etmeye devam edin. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Geleceğinizi; nerede durduğunuz değil, nereye baktığınız belirler.”

Times Higher Education, Sürdürülebilirlik Etki Derecelendirmeleri sıralamasının 2026 sonuçlarının resmi olarak açıklandığını belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, bu yıl genel sıralamada 39’uncu sıraya yükseldik” dedi. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Ayrıca dünya sıralamasında ‘Hedefler İçin Ortaklıklar’ kategorisinde dünyanın en etkili 3’üncü üniversitesiyiz. Tanınmayan, politik engellerle mücadele eden bir ülkede kurulu bir üniversite olarak bu başarıya ulaşmak; yetkinliklerimizle, bilimsel özgüvenimizle ve uluslararası ortaklarımızla kurduğumuz köprülerin sonucudur. ‘Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar’ kategorisinde ise dünya genelinde 8’inci sıradayız. Bunun yanında, ‘Kaliteli Eğitim’ kategorisinde dünya genelinde 11’inci, ‘Sağlık ve Refah’ kategorisinde 32’inci, ‘Cinsiyet Eşitliği’ kategorisinde ise dünya genelinde 71’inci sıradayız. Bu sonuçlar, siz mezunlarımız için de bir mesaj taşıyor; geleceğinizi, nerede durduğunuz değil, nereye baktığınız belirler” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında mezunlarada seslenen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Derin yalnızlıklar yaşayabilirsiniz. Başkalarıyla artık aynı dili konuşmadığınızı fark edebilirsiniz. Eski bağlar anlamsızlaşabilir, yeni bağlar henüz kurulmamış olabilir. Yeni paradigmaya uyum sağlarken eski bilgi ve deneyimleriniz de yanınızda olmaya devam edecek. Bunun farkında olun. Mutlu olun ve ailenizi, hocalarınızı, ülkenizi gururlandırmaya devam edin” dedi.

Hilal Akgün: “Hayatın asıl sahnesine büyük bir adım atıyoruz.”

Hemşirelik Fakültesi Türkçe Programı birincilerinden Hilal Akgün, üniversite yıllarının kendilerine yalnızca akademik bilgi değil, aynı zamanda meslek ahlakı, insan onuruna saygı ve güçlü bir vizyon kazandırdığını vurguladı. Eğitim süreçlerinde kendilerine rehberlik eden akademisyenlere teşekkür eden Akgün, ailelerinin sevgi, destek ve fedakarlıkları sayesinde bugün bu gururu yaşadıklarını ifade etti. Mezuniyetin bir son değil, yeni başlangıçların habercisi olduğunu belirten Akgün, tüm mezunları başarılarından dolayı kutladı.

Sinan Bakır: “Gerçek başarımız, notlarımızdan çok vicdanlı bireyler olma gayretimizdir.”

Hemşirelik Fakültesi Türkçe Programı birincilerinden Sinan Bakır ise başarının yalnızca akademik notlarla değil, süreç boyunca kazanılan değerler ve güçlü duruşla ölçüldüğünü ifade etti. Hemşirelik mesleğinin insan yaşamına doğrudan dokunan kutsal bir sorumluluk taşıdığını vurgulayan Bakır, mezunların bilgi ve birikimlerini adalet, vicdan ve özveriyle kullanacaklarına olan inancını dile getirdi. Ailelerine destekleri ve fedakarlıkları için teşekkür eden Bakır, tüm mezunlara açık bir yol, güzel bir gelecek ve meslek hayatlarında başarılar diledi.

Sharon Festo Mwanyika: “Bugün teşekkür etmeyi ve geleceğimizin başlangıcını kutluyoruz.”

Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu Sharon Festo Mwanyika, uluslararası mezunlar adına yaptığı konuşmada mezuniyetin bir bitiş değil, yeni bir başlangıç olduğunu vurguladı. Sharon Festo Mwanyika, üniversite yıllarının kendilerine yalnızca akademik bilgi kazandırmadığını; dayanıklılık, ekip çalışması, farklılıklara saygı ve yaşam boyu öğrenme gibi önemli değerler öğrettiğini ifade etti. Akademisyenlere ve ailelere destekleri için teşekkür eden Mwanyika, mezunların bugün burada olmasının ardında kendilerine inanan ve emek veren birçok insanın bulunduğunu belirtti. Geleceğin sağlık çalışanları, mühendisleri, ziraat bilimcileri ve yapay zeka uzmanları olarak bilgilerini toplumlara umut, şifa ve olumlu değişim taşımak için kullanmaları gerektiğini söyleyen Mwanyika, mezunları başkalarının gelişimine katkı sağlayan bireyler olmaya davet etti.