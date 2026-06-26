Mahkemeden kurultay kararı: CHP’nin başvurusu reddedildi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tedbir nedeniyle kurultay yapılamaz" ifadeleri nedeniyle mutlak butlan kararını veren mahkemeye hükmün açıklanması istendi. Yandaşlar gelişmeyi "Kurultay yapılamaz" diye duyurdu. Mahkeme davayı açan kişinin davada taraf olmaması nedeniyle başvuruyu reddetti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamıyoruz” açıklamasının ardından mutlak butlan kararını veren mahkemeye kararın tavzih edilmesini (açıklanmasını) isteyen bir başvuru yapıldı.

Başvuru mahkeme tarafından reddedildi

Yandaşlar bu kararı "Kurultay yapılamaz" olarak duyururken mahkeme ise kararında başvuruyu yapan kişinin davanın tarafı olmadığına ve kararda bir belirsizlik olmadığına hükmetti.