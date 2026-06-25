Yunanistan'dan BM'de Kıbrıs çağrısı

Yunanistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının Kıbrıs konusunda eksiksiz uygulanması çağrısında bulundu.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre, Yunanistan'ın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Ioannis Stamatekos, New York'taki BM Genel Merkezi'nde Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasındaki eksikliklerin ele alındığı toplantıda konuştu.

Stamatekos, Kıbrıs sorununun Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasındaki eksikliklere örnek teşkil ettiğini belirterek, "Kıbrıs sorunu bunun tipik bir örneğidir" ifadelerini kullandı.