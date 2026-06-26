“Tarihi skandal” Türkiye’de ve Kıbrıs’ın güneyinde geniş yankı buldu

YENİDÜZEN’in ortaya çıkardığı, 364 bin 36 kişinin kimlik bilgilerinin Dark Web’e sızdırıldığına ilişkin tarihi veri skandalı, Türkiye basını ve Kıbrıs’ın güneyindeki yayın kuruluşlarında geniş yer buldu.

Türkiye’deki BirGün gazetesi, haberi “Kuzey Kıbrıs’ta veri skandalı: 364 bin kişinin sağlık ve kimlik bilgileri Dark Web’e sızdı” başlığıyla okurlarına duyurdu.

Gazete, YENİDÜZEN’den Tümay Tuğyan’ın özel haberine atıfta bulunarak, sızdırılan veri setinde yurttaşların ad-soyad, kimlik ve pasaport numaraları, adresleri, telefonları, aşı kodları ve okul bilgileri gibi kritik bilgilerin yer aldığını yazdı.

Kıbrıs’ın güneyindeki AlphaNews ise haberi “Tarihi skandal” başlığıyla verdi. Haberde, 364 bin 36 kişiye ait kişisel verilerin yaklaşık 5,5 aydır Dark Web’de bulunduğu, veriler arasında çocuklara ve öğrencilere ait hassas bilgilerin de yer aldığı belirtildi.

AlphaNews, YENİDÜZEN’in veriler arasında AB vatandaşlarının da bulunduğuna dikkat çektiğini aktardı.

Cyprus Mail de haberi “350 binden fazla kişinin verilerinin sızdığı iddiası araştırılacak” başlığıyla yayımladı. Gazete, YENİDÜZEN’in haberine atıfla 364 bin 36 kişiye ait isim, soyisim, kimlik numarası, pasaport bilgisi, doğum tarihi, adres, ebeveyn adı, telefon numarası ve aşı kayıtlarının Dark Web’e sızdığını yazdı. Haberde, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın “Araştırıyoruz, olma ihtimali var” sözlerine de yer verildi.

NE OLMUŞTU?

YENİDÜZEN, devletin sağlık sistemine kayıtlı 364 bin 36 kişiye ait kişisel verilerin Dark Web’e sızdırıldığını ortaya çıkarmıştı. Siber güvenlik uzmanlarının doğruladığı sızıntıda, kimlik ve pasaport bilgileri, adresler, telefon numaraları, aşı kayıtları, okul bilgileri ve aile bilgileri gibi çok sayıda hassas verinin yer aldığı belirtilmişti.

İŞTE TARİHİ SKANDALIN KANITI!

Tarihi skandal!