Lefkoşa'da düzenlenen narkotik operasyonunda tutuklanan M.Ö. ve A.G., mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların tasarrufunda yaklaşık 4 gram hintkeneviri ile uyuşturuculu olduğu değerlendirilen 6 sarma sigara bulunurken, ifadelerinde 27 gram uyuşturucunun 20 gramını farklı kişilere sattıklarını söyledikleri aktarıldı.

Mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

“Yarısını sattıklarını itiraf ettiler”

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma-Tasarruf-Verme” suçlarından tutuklanan M.Ö. ve A.G. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Özder olguları aktardı. Polis, 25.06.2026 Tarihinde saat 16:00 raddelerinde Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığını Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda zanlıların tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların tasarruflarında yaklaşık 4 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 6 adet sarma sigara bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeyi 10 Haziran’da 27 gram olarak aldıklarını, 20 gramını birçok şahsa sattıklarını söylediklerini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini ve aranan şahıs olduğunu kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.