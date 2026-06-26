Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, hayatını kaybetti. Bir süredir İstanbul'da tedavi altında olan ünlü oyuncu, 77 yaşında vefat etti.

Türk sinema tarihinin önemli oyuncularından Kadir İnanır bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. 14 Mayıs akşamı hastaneye kaldırıldı. Zatürre teşhisi konulan usta oyuncu önce yoğun bakıma alındı ardından da entübe edildi.

Tedavisi İstanbul'da süren Kadir İnanır'dan acı haber geldi.

KADİR İNANIR'IN HAYATI VE FİLMLERİ

1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde ailesinin son çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir İnanır, ilkokul ve ortaokul eğitimini Fatsa'da tamamladı. İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirerek eğitim hayatını tamamlayan İnanır, 1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı ve birinci oldu.

18 yaşındayken "Yedi Adım Sonra" adlı filmdeki küçük rolle sinemaya adım atan Kadir İnanır, Atıf Yılmaz'ın yönettiği “Kara Gözlüm” filminde ilk kez başrol oynadı ve Türkan Şoray'la kamera karşısına geçti. Yeşilçam'ın en çok yakışan çiftlerinden olan Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın “Kara Gözlüm” ile başlayan birlikte başrol oynama gelenekleri birçok yapımda devam etti. İkili, son olarak “Gönderilmemiş Mektuplar” filminde birlikte rol aldı.

İnanır; “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Utanç”, “Amansız Yol”, “Kırık Bir Aşk Hikayesi”, “Tatar Ramazan", “Dila Hanım”, “Yılanların Öcü”, “Uyanık Kardeşler”, “72. Koğuş” başta olmak üzere birçok filmde rol aldı.

Sinemanın sert ve yakışıklı adamı olarak bilinen Kadir İnanır, kariyeri boyunca 180'den fazla sinema filminde ve televizyon dizisinde rol aldı. Usta ismin son film projesi 2019'da çekilen “Kapı” filmi oldu.

Uzun süredir hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte gözlerden uzak bir yaşam süren İnanır, 2024’te de beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavi süreci sonrası taburcu olmuştu.