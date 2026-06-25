AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou'nun babası hayatını kaybetti

AKEL Merkez Komitesi, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou'nun babasının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, cenaze töreninin 26 Haziran Cuma günü saat 17.30'da Pano Deftera'daki Agios Georgios Kilisesi'nde gerçekleştirileceği belirtildi. Ailenin taziyeleri saat 16.30'dan itibaren kabul edeceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ailenin çelenk gönderilmesi yerine Lefkoşa-Girne Halk Sosyal Dayanışma Ağı'na bağış yapılmasını rica ettiği kaydedildi.