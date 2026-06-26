Kamera görüntüleri ele verdi: Evinden 5 bisiklet çıktı

Lefkoşa'da farklı tarihlerde meydana gelen bisiklet ve elektrikli scooter hırsızlıklarıyla ilgili tutuklanan M.A., mahkemeye çıkarıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda yakalanan zanlının kaldığı evde 5 bisiklet ile çalıntı elektrikli scooter bulunurken, mahkeme soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Lefkoşa’da meydana gelen "sirkat" suçlarıyla bağlantılı olarak tutuklanan M.A., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis Memuru Berkay Sürmelioğlu, zanlının 7 Mart 2026 tarihinde 14.00-22.00 saatleri arasında Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde R.U.’ya ait kilitsiz durumda bulunan markası meçhul yeşil renk dağ bisikletini çaldığını söyledi.

Polis, zanlının 8-19 Mart 2026 tarihleri arasında 12.00-20.30 saatleri arasında Ali Rıza Caddesi’nde bulunan bir apartman önünden A.B.’ye ait Trek marka yetişkin bisikletini çaldığını belirtti.

Sürmelioğlu, zanlının 14 Mart 2026 tarihinde 06.30-16.00 saatleri arasında Macro Market otoparkının kuzey kısmında kilitsiz bırakılan T.M.’ye ait kırmızı renk Oceg marka dağ bisikletini de çaldığını ifade etti.

Polis, zanlının 19 Mart 2026 tarihinde 07.30-13.30 saatleri arasında Rauf Raif Denktaş Sokak üzerindeki isimsiz bir apartmanın girişindeki boşlukta bulunan S.F.’ye ait Xvert-Corratec marka bisikleti, ayrıca 22 Haziran 2026 tarihinde 00.30-09.00 saatleri arasında Mehmet Akif Caddesi’nde bir apartmanın girişindeki merdiven yanında park halinde bulunan P.A.’ya ait siyah renk Xiaomi 4 Lite 2. jenerasyon elektrikli scooterı da çaldığını kaydetti.

“Kamera görüntülerinden tespit edildi”

Polis, yürütülen soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde bisikletler ile elektrikli scooterın zanlı tarafından çalındığının tespit edildiğini söyledi.

Sürmelioğlu, zanlının 25 Haziran 2026 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, ardından kaldığı adreste yapılan aramada 5 bisikletin bulunarak emare alındığını belirtti.

Çalınan elektrikli scooterın ise Lefkoşa’da Dede İsmail Sokak'ta bulunan isimsiz bir apartmanın bodrum katında bulunarak emare alındığını kaydeden polis, zanlının Lefkoşa’da meydana gelen başka sirkat olaylarıyla da bağlantılı olabileceğine dair makul şüphe bulunduğunu ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.