Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'yi hava sahası ihlali iddiasıyla BM'ye şikayet etti

Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti, Türkiye'nin son üç ayda adanın hava sahası, karasuları ve uçuş bilgi bölgesinde yüzlerce ihlal gerçekleştirdiği iddiasıyla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin BM Daimi Temsilcisi Maria Michael tarafından gönderilen mektupta, Genel Sekreter Guterres'in dikkatine "Kıbrıs'ın ulusal hava sahası, Lefkoşa uçuş bilgi bölgesindeki uluslararası hava trafik kuralları, Kıbrıs'ın karasuları ile kapalı liman ve havaalanlarının yasa dışı kullanımı" konusunda yaşandığı öne sürülen ihlaller sunuldu.

Mektupta, söz konusu ihlallerin Türkiye'nin hava ve deniz kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.

Açıklamaya göre, Mart ayı başından Mayıs ayı sonuna kadar olan üç aylık dönemde toplam 520 hava sahası ve 23 deniz ihlali kaydedildi. Hava sahası ihlallerinin 103'ünün insansız hava araçlarıyla, 196'sının ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Maria Michael, ayrıca Türk askerinin adadaki askeri statükoyu "neredeyse her gün" ihlal etmeye devam ettiğini ve Kıbrıs'ın kuzeyindeki askeri altyapısını güçlendirdiğini iddia etti.

Mektupta, bu eylemlerin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını ihlal etmeyi sürdürdüğü, aynı zamanda Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukuka aykırı olduğu da öne sürüldü.