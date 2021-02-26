Yerel yönetimler yeni aşı bekliyor

Fehime ALASYA- Devrim DEMİR

Yerel yönetimler yeni aşılar için Sağlık Bakanlığı’nı bekliyor.

Belediyelerin sürdürdüğü “ilk doz” aşılama programı Sağlık Bakanlığı’nın telkini ile durdurdu. İkinci doz aşı tarihi gelen kişilerin ise aşılanmaya devam ettiği ifade edildi. Kimi belediyeler “ikinci doz tarihine dek aşı bulabilecek miyiz” kaygısı taşıyor. Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, kendilerine “birinci doz aşılamalar için yeterli miktarda aşı olmadığı ama ikinci dozların yapılacağı, sıkıntı bulunmadığı” yönünde bilgi verildiğini paylaştı.



Kimi belediyelerde “kronik hastalar”ın aşılama aşamasına geçilemedi. Sağlık Bakanlığı kapsamlı bir “aşı tablosu” sunmazken, YENİDÜZEN, bu yönde veri araştırmasını sürdürdü.



BÖLGE BÖLGE AŞI TABLOSU

Mehmetçik ve Büyükkonuk’ta 1.250 kişi aşılandı

Mehmetçik Belediyesi hudutları içindeki Sağlık Merkezi’nde toplam bin 250 kişiye aşı yapıldı. Bu aşılama ve Büyükkonuk Belediyesi’ndeki uygulamayı da kapsadı. Bu ayı içinde ikinci doz aşılamaya devam ediyor. Birinci doz aşılamalar durduruldu. Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, bölgede bin 250 kişiye aşı yapıldığını, bu aşıların bazılarının ikinci doz aşılar olduğunu ifade etti.



Esentepe’de ikinci doz aşılar sürerken, ilk dozlar geri çevriliyor

Esentepe’de ise toplam 918 kişi aşılandı. Aşılananların 150 kişisi 2’nci doz aşılarını yaparken, 768 kişisi ilerleyen günlerde ikinci doz aşısını yaptıracak. Bölgede Çatalköy, Karakum, Ozanköy’den giden vatandaşlar dışında yabancı uyruklu birçok kişinin de aşılandığı öğrenildi. Aşılamada ikinci dozları gelen kişilere aşı yapılmaya devam edilirken buna karşın ilk doz aşı olmak için başvuran kişiler geri çevriliyor.

Tatlısu bölgesinde 65 yaş üstü 190 kişi aşılandı

Tatlısu bölgesinde 65 yaş üstü 190 kişiye ilk doz aşıları yapıldı. Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, kronik hastaların aşılanmasına geçileceği sırada aşılamaların Sağlık Bakanlığı direktifi ile durduğunu, bakanlık kararını beklediklerini ifade etti.

İkinci doz aşıların ise 2 Mart’ta geleceği bilgisini paylaşan Orçan, “Henüz bize bir sıkıntı aktarılmadı. Planlamanın ona göre yapıldığını söylediler.” dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde 1.759 kişi aşılandı

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, ilk doz aşılarından 8 iş günde 1.759 kişinin aşılandığını, bunların 65 yaş ve üzeri olduğunu kaydetti.

İkinci dozların ise 4 Mart’ta yapılacağını dile getiren Harmancı, “Bugün (dün) yeniden teyit ettik, birinci doz aşılamalar için yeterli miktarda aşı olmadığı ama ikinci dozların yapılacağı, sıkıntı bulunmadığı ifade edildi.” dedi.

Harmancı, aşılamanın durduğunu kaydetti.

Gönyeli Belediyesi bünyesinde 780 kişi aşılandı

Gönyeli Belediyesi bünyesinde ise 65 yaş üstü 780 kişiye ilk doz aşıları yapılmasının ardından Sağlık Bakanlığı’ndan giden uyarı ile Pazartesi günü bu uygulama durduruldu.

Değirmenlik’te 1.187 aşı Değirmenlik Sağlık Merkezi’nde yapıldı

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Değirmenlik Sağlık Merkezi’nde 1.187 aşının yapıldığını söyledi. İkinci doz aşılamanın da yapıldığını kaydeden Karavezirler, aşının ‘sinovac’ olduğunu 55 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların isimlerinin de alındığını ifade etti.

Geçitkale’de 660 kişiye aşı yapıldı

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, 660 kişinin birinci doz aşılamalarının bittiğini, ikinci dozlarının yapıldığını söyledi. Bekleyen yüzlerce kronik hastanın olduğunu başvuruların alındığını ancak aşı olmadığını söyledi.

Öztaş, Sağlık Ocaklarında yığılma olmamamsı için gelemeyen yaşlıların belediyeler tarafından alındığını kaydetti.

Kronik hastalar ve 64 yaş kişilerin aşı beklediğini kaydeden Öztaş, “Aşı konusunda bölgede sıkıntı yaşıyoruz. UBP Belediyelerine bolca aşı verdiler, bize kısıtlı aşı geldi. Bekleyen yüzlerce kronik hasta var” dedi.

Akdoğan’da da 1400 kişiye ilk doz, 400 kişi de 2. Doz aşı yapıldı

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, bölgede 2 bin 400 kişiye birinci doz, 400 kişiye de ikinci doz aşıların yapıldığını söyledi. Latif aşı olmadığı için birinci doz aşıların durdurulduğunu kaydetti.