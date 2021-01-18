Yerel bulaş için, yerel yönetimden ‘yetki ve bilgi istemi’

Fehime ALASYA

Covid-19’daki artış özellikle yerel vakaların yüksek oranda görüldüğü belediyeleri de harekete geçirdi, denetimler ve cezalar arttı.

Önceki gün en fazla vakanın görüldüğü Girne ve Lefkoşa bölgesinde tedbirler arttırıldı, geçtiğimiz 22 iş günü içinde Lefkoşa’da bin 194, Girne’de ise 800 işletmenin denetlendiği belirtildi.

Girne bölgesinde önceki gün 12 kişinin pozitif olduğunun açıklanmasıyla en fazla vaka sayısı burada görülmüş, bunu 9 vaka ile Lefkoşa takip etmişti.

Belediye Başkanları denetim ve ceza uygulamasında yetkilerinin sınırlı olduğunu ifade ederken, hangi işletmelerde pozitif vaka görüldüğü konusunda da daha fazla bilgi sahibi olmaları gerektiğinin altını çizdi. Bunun dezenfekte çalışması açısından da önemli olduğunu vurguladı.

YENİDÜZEN, önceki gün pozitif vakaların görüldüğü Girne, Lefkoşa, Mağusa ve Güzelyurt bölgelerindeki son durumu ilgili belediyelere sordu…

Girne’de artan vaka sayısı endişe veriyor, Başkan Güngördü:

“Temkinliyiz ama vatandaşlar da dikkat etmeli”

“50 eczaneye özel operasyon yaptık. 22 iş gününde 800 iş yeri denetlendi, 13 üne de ceza kesildi. Gece gündüz denetlemeler devam ediyor. Kişiler de tedbirli olmalı, yasakları yaptırımları beklemeden duyarlı olmalıyız.”

Geçtiğimiz gün 12 kişide Covid-19 pozitif tespit edilen Girne bölgesinde denetlemelerin sürdüğü ifade edilirken, özellikle eğlence mekanları ve eczanelerdeki denetimlerin üst düzeye çıkarıldığı belirtildi. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, dün Girne’de çıkan 12 pozitif vakanın bir işletme ve temaslıları olabileceği yorumunda bulundu, söz konusu yerlerin zaten tedbir amaçlı kendini duydurduğu ve çalışmalarına son verdiğini belirtti.

Bölgedeki vakaların işletme bazında belediye ile paylaşılması gerektiğine değinen Güngördü, bölgedeki eczanelerin tedbirleri hafiflettiği veya yumuşattığı yönünde Sağlık Bakanlığı’ndan aldıkları yazılı uyarıyla harekete geçtiklerini anlattı. Güngördü, bu bağlamda 22 iş gününde 800 işyerinin denetlendiğini, 13’üne ceza kesildiğini kaydetti.

Bölgedeki son durumu YENİDÜZEN ile paylaşan Güngördü, “50 eczaneye özel operasyon yaptık, uyarılarda bulunduk. Herkese uyarı yapıldı. 10 günde herkese ulaştık. Eğlence yerleri yeniden serbest bırakıldı, biraz huzursuz olduk. Bölgemiz çok hareketli bir nokta. Kişiler de tedbirli olmalı, yasakları yaptırımları beklemeden duyarlı olmalıyız. 22 zabıta, 8 sağlık şubesi personeli ve amirleri 22 iş gününde 800 iş yeri denetlendi, 13 üne de ceza kesildi. Gece gündüz denetlemeler devam ediyor. Özellikle hafta sonu Cumadan pazara dek birçok yer denetlenecek.” dedi.

Lefkoşa’da hangi iş yerlerinde pozitif vaka var, hangileri temaslı bilinmiyor

Harmancı: “Belediyeler daha çok bilgi sahibi olmalı”

“Detaylı rapor istedik, henüz elimize ulaşmadı. Bazı olaylarda kamuoyuna yansıdığı için müdahale ediyoruz. Ama bu çalışma yetersiz. Belediyeler daha çok bilgi sahibi olmalı.”

Lefkoşa’da önceki gün görüldüğü açıklanan 9 pozitif vakanın ilçe olarak açıklandığını ifade eden Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, bölge veya işletme olarak detayların bilgilerinde olmadığını ifade etti.

Sürecin başından beridir sözlü olarak çağrı yaparak pozitif çıkan kişi veya işletmelerle ilgili belediyeye bilgi aktarılması gerektiğini Sağlık Bakanlığı ile paylaştıklarını ve yanıt alamadıklarını anlatan Harmancı, bu kez de yazılı olarak talepte bulunduklarını belirtti.

Harmancı, bazı iş yerlerinde Covid-19 görülmesinin ardından aldıkları duyum veya şikayet üzerine hemen müdahale edip gerekli uygulama ve dezenfekte işleminin yapıldığını kaydetti.

Harmancı, bu taraz gelişmelerin belediye ile de paylaşılması gerektiğini savunan Harmancı, bu duruma şöyle tepki gösterdi:

“Bölge olarak istedik ama cevap gelmedi. Detaylı rapor istedik, henüz elimize ulaşmadı. Sürecin başından beridir zaten çağır yapıyorduk bu kez de yazılı olarak talepte bulundu. Bazı olaylarda kamuoyuna yansıdığı için müdahale ediyoruz. Bazen bakanlık bize bilgi veriyor. Ama bu çalışma yetersiz. Belediyeler daha çok bilgi sahibi olmalı.”

22 günde bin 194 işyeri denetlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ve Zabıta Şubesi ekiplerinin yaptığı denetimlerde son 22 iş günü içerisinde bin 194 iş yeri denetlendi. İş yerlerinin denetimleri sırasında genel hijyen kuralları, iş yeri izin belgesi, sağlık karneleri kontrollerinin yanında Covid – 19 ile ilgili alınan önlemler ve çalışanların PCR sonuçları kontrol edildi.

Bin 194 işyerine yapılan denetimler sonucu 6 iş yerine ihbar verildi. 266 birim ürün sağlığa uygun olmadığından müsadere edildi. 1 iş yerinin faaliyeti ise durduruldu. Ayrıca 12 iş yeri de kapatıldı. Yine Covid – 19 önlemleri kapsamında Lefkoşa Belediye sınırları içerisindeki açık ve kapalı alandaki çocuk oyun parkları da kullanıma kapatıldı.

Covid-19 kapsamında Halk Sağlığı Şubesi olarak her gün de 15 devlet kurumunun dezenfektesinin yapıldığı, belediyenin ise her gün iki kez dezenfekte edildiği bilgisi paylaşıldı.

Güzelyurt Belediyesi Başkanı Özçınar:

“Bu iyi niyete dayalı yürütülebilecek bir konu değil, yetki şart”

“Haber ile hacı gibi bir durum yaşanıyor. Yerel yönetimleri de sisteme dâhil edilmeli.”

Güzelyurt’ta da önceki gün pozitif çıkan vakanın Yakın Doğu Hastanesi’nde görevli bir vatandaş olduğunu ifade ederek, daha detaylı bilgisi bulunmadığını, yerel yönetimlerin de özellikle iş yerlerini denetleme konusunda daha fazla sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Bölgedeki iş yerlerinin hem genel denetimler hem de pandemi özelinde sürdüğünü kaydeden Özçınar, “Duyuru yapmaya devam ediyoruz, uyarılarımız devem ediyor. Ceza kemse yetkisi yasada bize verilmedi bu nedenle sadece uyarı yapıyoruz. Bu açıdan yerel yönetimleri de sisteme dâhil etmeli, buna göre bütçe de ayrılmalı. Sadece sorumluluk vermek değil, tüm donanımlarıyla hazır olunması gerekir. Bu açıdan yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var. Belediyeler günümüz şartlarında sadece destekleyici bir noktadadır. Neden yeni yapılan Bulaşıcı Hastalıklar yasası yapılırken belediyelerin de temsilcisi olmadı diye sorduk… Haber ile hacı gibi bir durum yaşanıyor. Bunu komite çalışmalarında da uyarmıştık, günümüz koşullarında yaşayıp gördük. Bu iyi niyete dayalı yürütülebilecek bir konu değil.” dedi. Özçınar, rutin denetimlerin dışında pandemiyle ilgili de denetimlerin de sürdüğünü kaydetti.

Mağusa Belediyesi de ‘tedbirliyiz’ dedi

Mağusa Belediyesi’nde de çalışmaların ilk günkü titizliğiyle devam ettiği ifade edildi.

Belediyeden verilen bilgide özellikle iş yerlerinde olan tedbirlerin sürekli denetlendiği belirtildi. “Belediyedeki tedbirler ilk günkü hassasiyeti ile hatta arttırılarak devam ediyor. Kamuya ait iş yerlerinde, özelde hijyen kısımlarına destek veriyoruz. Bölgedeki bulaş sayısının az olması vatandaşlarımızın da bu kurallara uymasından kaynaklı diye düşünüyorum. Pazardaki denetimler de çok sıkı.” denilen açıklamada, polisle birlikte düzenli olarak denetlemelerin yapıldığı kaydedildi. Bu denetimlerde özellikle restoranların, eczanelerin sürekli kontrol edildiği kaydedildi.