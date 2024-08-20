Yenişehir’de araç yangını

Yenişehir’de Şht. Kemal Ali Ömer Sokak üzerindeki boş arazi içerisinde park halinde bulunan HR 849 plakalı araçta motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Polis Basın Bülteni'ne göre, yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın neticesinde, aracın motor kısmındaki elektrik ve plastik aksamları ile ön tampon, makine kapağı, ön göğüs, ön cam ve üst tavan yandı. Soruşturma devam ediyor.