“Kadro planlaması sağlık ihtiyacına göre yapılmıyor”

CTP Milletvekili Filiz Besim, Sağlık Bakanlığı'nın diş hekimliği uzman kadrolarına ilişkin son kararlarını eleştirerek, kadro planlamasının ülkenin gerçek ihtiyaçları yerine plansız bir anlayışla yapıldığını söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Besim, Sağlık Bakanlığı'nın Lefkoşa'da aynı anda dört pedodonti uzmanı kadrosu açmasını eleştirdi, bu kararın hangi ihtiyaç analizine dayandığını sordu. Mevcut durumda yeterli Diş Hekimliği Ünitesi bulunmadığını belirten Besim, altyapı eksikliği giderilmeden uzman kadroları açılmasının doğru bir planlama olmadığını ifade etti.

Kadro dağılımının nüfus, hasta yoğunluğu, mevcut uzman sayısı, altyapı ve bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak yapılması gerektiğini vurgulayan Besim, Girne'de hizmete açılacak yeni devlet hastanesinin ihtiyaç duyacağı uzman kadrolarının da bugünden planlanması gerektiğini kaydetti.

“Gerçek ihtiyaç duyulan branşlar göz ardı ediliyor”

Periodontoloji alanında da benzer bir planlama yapıldığını belirten Besim, Lefkoşa'da hâlihazırda iki uzman görev yapmasına rağmen iki yeni kadronun yine aynı merkeze açıldığını söyledi. Buna karşın Girne ve Mağusa'nın bu branşta daha fazla ihtiyacı bulunduğunu ifade etti.

Kamu diş hekimliği hizmetinin büyük bölümünü tek bir ağız, diş ve çene cerrahının yürüttüğünü belirten Besim, buna rağmen bu alanda yeni kadro açılmadığını söyledi. Endodonti, protez ve ortodonti gibi temel uzmanlık alanlarında da personel ihtiyacının sürdüğünü dile getiren Besim, "Gerçek ihtiyaç duyulan branşlar göz ardı edilirken, ihtiyaç fazlası oluşturabilecek alanlarda kadro açılması akılcı bir sağlık politikası değildir" dedi.

“Başka kriterler mi devreye giriyor?”

Kadro planlamasının kamu yararı gözetilerek yapılması gerektiğini belirten Besim, "Bu kadrolar gerçekten ülkenin sağlık ihtiyaçlarına göre mi planlanmaktadır? Yoksa objektif insan gücü planlaması yerine başka kriterler mi devreye girmektedir?" diye sordu.

Sağlık Bakanlığı'nın kamuoyunu tatmin edecek açıklamalar yapmasının zorunluluk haline geldiğini ifade eden Besim, kamu kaynaklarının doğru yerde, doğru branşta ve gerçek ihtiyaçlara göre kullanılmasının önemine dikkat çekti. "Sağlık yönetimi, kaynakları belli merkezlerde yığmak değil; ülkenin her bölgesine adil, erişilebilir ve nitelikli sağlık hizmeti sunacak planlamayı yapabilmektir" ifadelerini kullandı.