Yenierenköy Bucak Örgütü başkanlığına Fırat Borak seçildi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yenierenköy Bucak Örgütü dün akşam kongresini gerçekleştirdi ve başkanlık görevine Fırat Borak getirildi.

Kongreye Genel Sekreter Asm Akansoy, Örgütlenmeden Sorumlu MYK Üyesi Ürün Solyalı, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

Divanın oluşturulmasıyla başlayan kongre, konuşmalarla devam etti ve ardından organların seçimine geçildi.

Kongrede Genel Sekreter Asım Akansoy ile İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel konuşma yaptı. Fırat Borak’ın başkan olarak seçildiği kongrede yönetim kurulu ağırlıklı olarak genç isimlerden oluştu.

Borak ve yönetim kurulu üyeleri, önümüzdeki dönemde CTP’nin bölgede gücüne güç katmak için çalışacaklarını ifade etti.

AKANSOY: DEĞİŞİMİ YARATMAK ADINA VAR TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

CTP Yenierenköy Bucak Kongresi’nde konuşma yapan Genel Sekreter Asım Akansoy, ülkede değişimi yaratmak adına tüm güçleriyle çalışacaklarını söyledi. CTP’nin örgütler ve parti içi çalışmalarıyla önümüzdeki dönemde olası bir erken genel seçim için hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getiren Akansoy, bu çalışmaların Kıbrıs Türk halkının şu anda içinde bulunduğu zor duruma karşı CTP’nin sorumluluğunun bir işaret ve göstergesi olduğunu kaydetti. CTP’liler olarak hükümetin yaratmış olduğu büyük yıkımın karşısında Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Asım Akansoy, “Ekonomik, sosyal, siyasal ve Kıbrıs Sorunundaki gelişmeler çerçevesinde tüm gücümüzle değişimi yaratmak, adada kalıcı bir federasyonu kurmak adına mücadelemizi yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.