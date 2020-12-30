YENİDÜZEN’e açıklama yaptığı için görevden alındı

Devrim DEMİR

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde uzun yıllardır Başhekim Yardımcılığı görevini yürüten Doktor Sonuç Büyük, "YENİDÜZEN’e açıklama yaptığı" gerekçesi ile Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından görevden alındı.

YENİDÜZEN’in 28 Aralık tarihinde manşetten verdiği ‘3 hemşire pozitif 21 hemşire karantinada’ başlıklı haberinin ardından görevden alınan Büyük'e gerekçe olarak "YENİDÜZEN’e demeç vermek" olarak iletildi.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre; Başhekimliğe "vekaleten" Doktor Düriye Deren Oygar getirildi.

Uzun yıllardır Lefkoşa Devlet Hastanesinde görev yapan Doktor Sonuç Büyük’ün kamudan kadrolu olduğu ve sınavda birincilikle Başhekim Yardımcılığı'na atandığı biliniyor.

Büyük, Doktor Filiz Besim’in bakanlığı döneminde de Başhekim Yardımcısı olarak atanmıştı.

YENİDÜZEN dün Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Müsteşar Ali Çaygür’den bilgi almak için iletişim kuramadı. Pilli ve Çaygür aranmalarına rağmen telefonlara cevap vermedi.