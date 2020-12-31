"Resmi bildirim olmadan, görevden alma yapılmaz"

Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük’ün YENİDÜZEN’e yaptığı açıklama nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nca ‘Başhekim Yardımcılığı’ görevinden alınmasına tepkiler geldi, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı ‘Bakanlıktan resmi bildirim ve talep gelmeden yapılamaz, talep gelmedi’ dedi.

Devrim DEMİR

Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük’ün, salgınla ilgili YENİDÜZEN aracılığı ile toplumu bilgilendirmesi sonucu görevinden alınması tepki topladı.

Dr. Büyük’ün Sağlık Baklanlığı’nca ‘Başhekim Yardımcılığı’ görevinden alınmasına tepkiler geldi, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Kamil Kayral ‘Bakanlık’tan resmi bildirim ve talep gelmeden böyle bir adım atılamaz, talep gelmedi’ dedi.

Kayral, vekâlet ve görevlendirmenin de talep gelmeden yapılamayacağını söyledi. Tıp-İş Başkanı Doktor Ahmet Varış ise kamuda atanmanın nasıl yapıldığının belli olduğunu söyledi, bu yöndeki mahkeme kararlarına dikkat çekti.



Kamu Hizmet Komisyonu Başkanı Kamil Kayral:

‘Sağlık Bakanlığı'ndan talep gelmedi’

Kamu Hizmet Komisyonu Başkanı Kamil Kayral, kamudan atanan herhangi bir kişi için vekâlet veya mevkiinin mutlaka taraflarına bildirilmesi gerektiğini söyledi.

Kayral, bunlarla ilgili mahkeme kararları da olduğuna dikkati çekerek, “Konu ile ilgili Doktor Sonuç Büyük tarafımıza bir yazı gönderdi. İnceleyeceğiz, vekâletler süreli, görevlendirme makul süre ile gerçekleştirilir. Bunlarla ilgili yapılacak her hangi bir görevlendirmede mutlaka talep gelmesi gerekir. Sağlık Bakanlığı’nın bu konu ile ilgili bize herhangi yazılı veya sözlü bir talebi olmadı” şeklinde konuştu.

Tıp-İş Başkanı Dr. Ahmet Varış:

“Kamuda atamayı Kamu Hizmet Komisyonu yapar”

“Bakanlığın veya farklı bir siyasi erkin göreve atama ve alması KHK çerçevesine tabi olan birini yasal olarak görevinden alması mümkün değil”

Tıp-İş Başkanı Dr.Ahmet Varış, kamuda atanmaların nasıl yapıldığının belli olduğunu atamaların anayasal olarak kurulan bağımsız bir organ olan kamu Hizmet Komisyonunun yaptığını kaydetti.

Kamudan atanan biri için acil ihtiyaçlar dışında tüm atamaları KHK’nın yaptığına değinen Varış, “Bu konularla ilgili çeşitli görevlendirilmeler hakkında birçok mahkeme kararları vardır. Bakanlığın veya farklı bir siyasi erkin göreve atama ve alması KHK çerçevesine tabi olan birini yasal olarak alması mümkün değil” dedi.