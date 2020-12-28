Lefkoşa Devlet Hastanesinde panik: 3 hemşire pozitif 21 hemşire karantinada Yoğun bakım hastası pozitif

Doktor Sonuç Büyük, yaşanan sürecin atlatılması için herkese büyük görevler düştüğünü ifade ederek gelinen aşamada vatandaşın anlayışına çok ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.

Devrim DEMİR

Ülke genelinde hızla yaygınlaşan yerel bulaş yeniden Lefkoşa Devlet Hastanesine sıçradı. Göğüs Yoğun bakım Servisinde görev yapan ve hafif belirtiler görülmesi üzerine pozitif çıkan hemşirenin ardından iki hemşire daha pozitif çıktı.

Üç pozitif vakanın ardından hastanede neredeyse olağan üstü hal ilan edildi. Göğüs Yoğun bakım Servisinde yatan tüm hastalara ‘PCR’ testi yapıldı.

1 yoğun bakım hastasının da testinin pozitif çıkması ile Genel Yoğun Bakım Servisinde azaltmaya gidilerek üç hasta Mağusa Hastanesine sevk edildi.

Başhekimliğe vekâlet eden Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük, Lefkoşa Devlet Hastanesi ile ilgili son durumu YENİDÜZEN’e değerlendirdi.

21 hemşire Karantinada…

YENİDÜZEN’e konuşan Doktor Sonuç Büyük, Göğüs Yoğun Bakım Servisinde görev yapan 1 hemşirenin önceki gün hafif gribal belirtileri olduğunu ve PCR testi yaptırdığını anlattı.

Yapılan PCR testinin pozitif çıktığını ifade eden Büyük, hemşirenin ardından aynı serviste görev yapan iki hemşireye daha test yapıldığını ve pozitif çıktıklarını ifade etti.

Büyük, serviste 14 hemşire ve 7 temaslı hemşire ile beraber toplamda 21 hemşirenin karantinaya alındığını yapılan ilk testlerinin negatif çıktığını söyledi.

Hemşire azlığı nedeniyle hastalar sevk edildi…

21 hemşirenin karantinaya alındığını ciddi bir personel azlığı yaşandığını ifade eden Doktor Büyük, Genel Yoğun Bakım Servisinde yatan 3 hastayı Mağusa Devlet Hastanesine sevk ettiklerini kaydetti.

Hizmetlerin aksamaması için Genel Yoğun Bakım Servisinde hasta sayısının azaltıldığına dikkati çeken Doktor Büyük, “Hizmetler devam ediyor. 21 hemşirenin karantinaya alınması nedeniyle ciddi aksaklıkların yaşanmaması için tedbir aldık” dedi.

Aciller dışında ameliyatlar azaltıldı…

Hastanede yeniden patlak veren yerel bulaş nedeniyle acil olmayan ameliyatlar dışında tüm ameliyatlar azaltıldı.

Büyük, yaşanan sürecin atlatılması için herkese büyük görevler düştüğünü ifade ederek gelinen aşamada vatandaşın anlayışına çok ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.

Lefkoşa Devlet Hastanesinde sıkı tedbirler…

Mart ayından bu yana Lefkoşa Devlet Hastanesinde tedbirlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Doktor Sonuç Büyük, vatandaşın da mağdur olmaması için her türlü imkânları kullandıklarını söyledi.

Büyük, 21 hemşirenin karantinada olması nedeniyle bir takım kısıtlamalara gidildiğini hatırlatarak, ‘Acil’ durumlar dışında vatandaşın çok duyarlı olmasını istedi.

Büyük: “Sağlıkçılara teşekkür ederim”

Yaşanan sıkıntılı süreç nedeniyle sağlıkçıların da çok büyük fedakârlıklar yaptığını ifade eden Doktor Sonuç Büyük, “Özveri ve gayretle gecesini gündüzüne katıp, ailelerinden ve sevdiklerinden uzak kalarak, hastalarımızın sağlıklarını, kendi canlarının önüne koyup görevlerini büyük bir fedakârlıkla yerine getiren, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim. Şuan tedavi süreçleri devam eden hemşirelerimizin de bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum” dedi.

FOTOĞRAFLAR: BURÇİN AYBARS