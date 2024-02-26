“YENİDÜZEN muhabirine görevi başında sözlü taciz”

“Diploma yolsuzluğu” soruşturması kapsamında yargılanan Meray Dürüst, bu sabah çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde davayı takip eden YENİDÜZEN muhabiri Serap Şahin’e sözlü tacizde bulunmasıyla ilgili BASIN-SEN açıklama yaptı, söz konusu davranışın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

BASIN-SEN’in yaptığı yazılı açıklamanın tam metni şu şekilde:

“Diploma yolsuzluğu” soruşturması kapsamında yargılanan Meray Dürüst, bugün sabah çıkarıldığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görevi başındaki meslektaşımız Serap Şahin’e sözlü tacizde bulunmuştur.

Kayıt yaptırdığı üniversitede, geçemediği 38 dersi, geçti diye göstererek diploma alıp, bunu tedavüle süren ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müdürlüğü yapan Dürüst’ün, mahkemeyi takip eden üyemize yönelik bu davranışı, asla kabul edilemez.

Tüm toplumda infial yaratan skandallara imza atmış biri olarak, polisin gözü önünde böylesine pişkince davranış karşısında, Basın-Sen olarak üyemizin arkasında duracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Bir meslektaşımıza söylenen her bir kelimenin ve yapılan hareketin, hepimize karşı söylendiği ve yapıldığı bilinciyle meslektaşımıza yönelik, “Hangi gazetedesiniz? Belki bir gün size işim düşer?” şeklinde sorular da yönelten Meray Dürüst’e buradan bizler de cevap vermek istiyoruz.

Meray Hanım şunun bilincinde olsun ki, öncelikle devam eden yargı sürecinde, kendisi aleyhine yöneltilen iddialar karşısında geçmişini aklamadan, onuruyla ve alın teriyle mesleğini yürüten basın emekçilerinden bir beklentisi ve ilişkisi olamaz. Kendisinin önceliği sahtelikle elde ettiği diploması ile bu devleti ne kadar maddi ve manevi zarara uğrattığını kamuoyuna açıklamasıdır.

Bu vesileyle bizler kendisine soruyoruz:

• Sahte diplomayı tedavüle sürerek bu devleti ne kadar zarara uğrattınız?

• Ne kazançlar elde ettiniz?

• Bu yaptıklarınızdan dolayı yüzünüz kızarmıyor mu?

• Utanç duymuyor musunuz?

Ali Kişmir Basın-Sen Başkanı