YENİDÜZEN: Kabinede değişiklik olacak mı? / Sucuoğlu: Daha değil

Kabinede değişiklik iddiaları siyasi kulislerde konuşulurken Başbakan Faiz Sucuoğlu iddiaları reddetmedi.

YENİDÜZEN'in kabinede değişiklik iddialarını sormak için ulaştığı Başbakan Faiz Sucuoğlu "Daha değil" dedi. Sucuoğlu “Bu yönde görüşmeler mi yürütüyorsunuz?” sorusuna ise yine aynı cevabı vererek “Daha değil” dedi, gelişmeleri toptan reddetmedi.

Başbakan’ın ifadeleri “Kabine değişikliği henüz gerçekleşmedi” mealinde yorumlandı.

Kabinede değişiklik mi? "Yazının Saray'a gittiğini biliyorum"