Kabinede değişiklik mi? "Yazının Saray'a gittiğini biliyorum"

Kabinede değişiklik olacağı ve Maliye Bakanı Sunat Atun'un görevden alınarak yerine Olgun Amcaoğlu'nun atanacağı iddiaları ortaya atıldı.

Siyasi kulisler Saray'da Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasında bu yönde bir görüşme olduğu iddiası ile çalkalanırken UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu “Yazının (atama yazısının) Saray’a gittiğini biliyorum” dedi.

Siyasi arenada konuşulanlarla ilgili sadece ‘duyum aldığını’ söyleyen Olgun Amcaoğlu, kabine değişimiyle ilgili Başbakan'ın yazısının Cumhurbaşkanlığına gittiği bilgisini aldığını belirtti.

Açıklama yapmaktan kaçınan Amcaoğlu, “Benimle bu şekilde bir diyalog yaşanmadı” şeklinde konuştu.