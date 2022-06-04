Yeniboğaziçi’nde yangın: Belediyeye ait su boruları yandı

Yeniboğaziçi’nde öğlen saatlerinde çıkan yangında Belediye’ye ait su boruları ve bazı ikinci el inşaat malzemeleri yandı. Yangına İtfaiye ekipleri ile belediyenin su tankerleri müdahale ederken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmaması yüreklere su serpti.

Y.Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, ‘Özel bir inşatta yapılan kaynaktan çıkan kıvılcım nedeniyle’ yangının çıktığı öngörüsünde bulundu, belediyenin çok büyük maddi hasara uğradığını ifade etti.

Zurnacılar, “Tesellimiz herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmaması ama çok ciddi maddi hasarımız var” dedi.

Mustafa Zurnacılar, özetle şunları dile getirdi:

“Tam olarak emin olmasak da yanan yerin yanındaki inşatta kaynak işi yapıldığını öğrendik. Büyük bir yangın çıktı, belediyeye ait depolar yerinde başlayan yangın, altyapı su borularına ve ikinci el malzemelerimize ulaştı. Bizi çok ciddi zarara uğrattı. İş araçlarımızla yangına çok erken müdahale ettik. Yaşam alanlarına sıçramadan kontrol altına aldıktan sonra bazı malzemelerimiz tahliye ettik. Yangın kontrol altında. İtfaiye ve Orman Dairesi görevlileri de hemen müdahale etti. Çok kısa sürede yangın Plastik altyapı borularımıza ulaştı. Tesellimiz herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmaması ama çok ciddi maddi hasarımız var.

Hasar tespit çalışmalarına stoklarımızın kontrolü ile yapacak”