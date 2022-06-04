“İhmalkarlık sonucu yangına sebep olundu”

Polis, bugün Yeniboğaziçi'nde meydana gelen yangının 52 yaşındaki İ.G’nin ihmalkarlığı sonucu, kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla meydana geldiğini açıkladı.

Yangın sonucu 20 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile Yeniboğaziçi Belediyesine ait otobüs durakları, plastik sulama boruları ve bazı evlerin avlusunda bulunan muhtelif meyve ağaçları yanarak zarar gördü.

52 yaşındaki İ.G’nin tutuklandığını belirten Polis, hakkında yasal işlem başlatıldığını kaydetti.

Hatırlanacağı üzere; Yeniboğaziçi’nde öğlen saatlerinde çıkan yangında Belediye’ye ait su boruları ve bazı ikinci el malzemeler yanmış, yangında herhangi bir yaralanma olmaması yüreklere su serpmişti.

Öte yandan Y.Boğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, ‘Özel bir inşatta yapılan kaynaktan çıkan kıvılcım nedeniyle’ yangının çıktığı öngörüsünde bulunmuş, belediyenin çok büyük maddi hasara uğradığını ifade ederek, gerekli soruşturmanın yapılacağını belirtmişti.

Konuyla ilgili Polis açıklaması ise şöyle:

“Bugün saat 12:30 sıralarında, Yeniboğaziçi'nde İ.G.(E-52), kullanımındaki kaynak makinesi ile kaynak yaptığı sırada, makineden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile Yeniboğaziçi Belediyesi çalışanları tarafından söndürüldü. Yangın sonucu 20 dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile Yeniboğaziçi Belediyesine ait otobüs durakları, plastik sulama boruları ve bazı evlerin avlusunda bulunan muhtelif meyve ağaçları yanarak zarar gördü. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam etmektedir.”