Yeniboğaziçi Belediyesi Plajı’nda yangın!

Yeniboğaziçi’nde, bu sabah saat 07:20 sıralarında, Yeniboğaziçi Belediyesi Plajında faaliyet gösteren restoranda meydana gelen yangın sonucu binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangına polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile Yeniboğaziçi Belediyesi’ne ait tanker ile müdahale ediliyor.

Soğutma çalışmaları sürüyor.