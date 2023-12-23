Yeni Yılı kitapların ışığında kutladılar

Murat OBENLER

Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği geleneksel yeni yıl buluşmasını 22 Aralık Cuma gecesi Gazeteciler Birliği Lokali’nde adanın güney ve kuzeyinden üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

KSYB üyelerinin 2023 yılında yayımlanan ve/veya 2022’de yayımlanıp 2023’e ışığını düşüren kitaplarını kutladıkları yeni yıl partisinde Eşbaşkan Neşe Yaşın da bir konuşma yaptı.

Üyelerin kitaplarını değerlendirerek bir kez daha tanıtımını yapan Yaşın, tüm üyelere ürettikleri, yarattıkları eserler için teşekkür ederek yeni yılın kitaplar açısından verimli olmasını diledi.

Gecede KSYB üyesi müzisyenler de bir müzik dinletisi sundu.