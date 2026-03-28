“Yeni kültür-sanat merkezi için ihale süreci Nisan sonunda tamamlanıyor”

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde "Bir İhtimal Kabare" oyunuyla Bandabuliya Sahnesi’nde seyirciyle buluştu. Oyun öncesi LTB Başkanı Mehmet Harmancı, tiyatronun kurucularından sanatçı Yaşar Ersoy, LBT Sanat Yönetmeni Cem Aykut, oyunun yazar ve yönetmeni Aliye Ummanel birer konuşma yaptı. Bunun yanında Cem Aykut, seyirci için 27 Mart Dünya Tiyatro Günü bildirisini okudu. Salonu tıklım tıklım dolduran seyirci oyunu büyük bir beğeniyle ve eğlenerek seyretti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı:

“Yaklaşık 318 milyon TL yatırım bedeline sahip kültür-sanat merkezi ihalemiz Nisan sonunda tamamlanıyor”

Başkanı Harmancı tiyatroya emek veren herkesin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutladı ve 45 yıldır inşa ettiği kültür ile LBT’nin bu ülkeye çok önemli bir geleneği getirdiğini vurguladı.

Başkan Harmancı, şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık 318 Milyon TL yatırım bedeline sahip kültür-sanat merkezi ihalemiz Nisan sonunda tamamlanıyor. Gelecek yılki 27 Mart'ta oyunların hem başkentin hem ülkenin kültür-sanat merkezi olacak binada oynanacağını umuyorum. Batmış bir belediyeden Lefkoşa’yı sürdürülebilir kalkınma, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, paylaşma, dayanışma ve sosyal adalet ilkeleri ile bugünlere taşıdık. Ortak akıl ve karşılıklı güven sayesinde artık kendi ayakları üzerinde durabilen, yarattığımız ekonomik disiplin ve dayanıklılık sayesinde yatırım yapabilen ve yarınlara umutla bakabilen bir Lefkoşa var. Ve yeni kültür-sanat merkezinin LTB öz kaynaklarıyla bitirilecek olması da ayrı bir gurur kaynağıdır. Bu güzel ülkeye ithal saraylar yerine kendi gücüyle inşa edebileceği eserler yakışır."

LBT Sanat Yönetmeni Cem Aykut:

“LBT seyircinin gücü ve desteği ile 45 yıldır perdelerini açmayı başarıyor”

LBT Sanat Yönetmeni Cem Aykut, LBT’nin 45 yıl önce dönemin belediye başkanı Mustafa Akıncı öncülüğünde Yaşar Ersoy, Erol Refikoğlu, Işıl Cem ve Osman Alkaş tarafından kurulduğunu ifade ederek o günden bugüne tüm kapatma girişimleri, kayyum belediye başkanları ile işten atma girişimlerine karşı tiyatronun ve sanatçıların yanında olan seyircinin gücü ve desteği ile 45 yıldır perdelerini açmayı başardıklarını kaydetti.

LBT kurucularından sanatçı Yaşar Ersoy:

“45 yıldır meydan okuyarak, başkaldırarak seyircimiz ile coşkuyla kucaklaştık”

LBT kurucularından sanatçı Yaşar Ersoy, LBT’nin 45 yıl önce ülkenin demokrasi ve barış sorunlarına duyarlı bir şekilde başkaldırısını ortaya koyarak yüksek sesle meydan okuyarak kurulmuştur. 45 yıldır seyircisi ile coşkuyla, heyecanla kucaklaştıklarının, tiyatronun bir yarısını sahnedeki tiyatrocular bir yarısını da seyircilerin oluşturduğunu ve bu iki yarı birleşince tiyatronun var olduğunu kaydeden Ersoy, LBT olarak bu geceki oyunu rahatsız olan bir oyuncu arkadaşın yerine Kıymet Karabiber’in bu rolü oynamayı kabul edip hazırlanması sonucunda sahnelemenin gururunu da yaşadıklarını sözlerine ekledi.