“Yeni Girne Hastanesi” için teklifler açıklandı, 1 şirket elendi, 6 şirket yarışıyor

Yeni Girne Hastanesi için Merkezi İhale Komisyonu’nun çıktığı ihalede teklifler verildi, belgeler kontrol edildi ve nihai sonuç için değerlendirme süreci başladı.

7 şirketin teklif verdiği hastane ihalesinde, KAMTEK isimli şirket eksik belge nedeniyle elendi.

Teklifleri geçerli kabul edilen ve değerlendirmeye alınan şirketler şöyle;

Kofalı İnşaat: 179 milyon 475 bin 799 TL

Tosunoğlu İnşaat: 204 milyon 734 bin TL

Gerçek İnşaat: 206 milyon 122 bin TL

Tüfekçi LTD: 205 milyon 888 bin 888 TL

Güney İnşaat: 216 milyon 432 bin 900 TL

Asin İnşaat: 203 milyon 717 bin TL

Tekliflerin açıklanmasının ardından YENİDÜZEN'e konuşan MİK Başkanı Halis Üresin, "nihai sonuç için en erken zamanda değerlendirmelerimizi sonuçlandırıp ihaleyi bitirmek istiyoruz" dedi.

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