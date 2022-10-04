“Yeni Girne Hastanesi” için teklifler açıklandı, 1 şirket elendi, 6 şirket yarışıyor
Yeni Girne Hastanesi için Merkezi İhale Komisyonu’nun çıktığı ihalede teklifler verildi, belgeler kontrol edildi ve nihai sonuç için değerlendirme süreci başladı.
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Yeni Girne Hastanesi için Merkezi İhale Komisyonu’nun çıktığı ihalede teklifler verildi, belgeler kontrol edildi ve nihai sonuç için değerlendirme süreci başladı.
7 şirketin teklif verdiği hastane ihalesinde, KAMTEK isimli şirket eksik belge nedeniyle elendi.
Teklifleri geçerli kabul edilen ve değerlendirmeye alınan şirketler şöyle;
Kofalı İnşaat: 179 milyon 475 bin 799 TL
Tosunoğlu İnşaat: 204 milyon 734 bin TL
Gerçek İnşaat: 206 milyon 122 bin TL
Tüfekçi LTD: 205 milyon 888 bin 888 TL
Güney İnşaat: 216 milyon 432 bin 900 TL
Asin İnşaat: 203 milyon 717 bin TL
Tekliflerin açıklanmasının ardından YENİDÜZEN'e konuşan MİK Başkanı Halis Üresin, "nihai sonuç için en erken zamanda değerlendirmelerimizi sonuçlandırıp ihaleyi bitirmek istiyoruz" dedi.
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