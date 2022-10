9 şirket dosya aldı, gözler hastane ihalesine çevrildi

Fehime ALASYA

Tam bir başarısızlık öyküsüne dönen, defalarca ihaleye çıkılan, bu süreçlerde “Yeterlilik Tüzüğü” iptal edilen ve sürüncemede kalan Yeni Girne Hastanesi için Merkezi İhale Komisyonu’nun çıktığı ihale yarın sonuçlanıyor.

Yeni Girne Hastanesi ihalesine teklif atmak için dosya satın alan 9 şirket olduğu öğrenildi.

İhaleye I. Sınıf Yapı Karnesi almış Müteahhitler katılabilecek. Genel Şartname içerisinde yer alan zorunlu belgelerden “İş Bitirme Belgesi” yeni ihale sürecinin tartışmalı unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.



İhaleye I. Sınıf Yapı Karnesi almış Müteahhitlerin katılabileceği belirtilirken, İhalenin ‘Açık usul şeklinde, tek teklif’ olarak yapılacağı kaydedildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halis Üresin, ihaleye 9 şirketin teklif atmak için dosya satın aldığını belirtti.

Planlama ve İnşaat Dairesi’ni işaret eden Üresin, “Dosyalar oradan satılıyor, ben teklifleri açınca net bir rakam görüyorum ama yine de ön araştırmamı yapıyorum” diyerek, sağlıklı veri ile kaç kişinin “İş Bitirme Belgesi” aldığına yönelik bilginin ilgili daireden alınabileceğine değindi.

İhaleye teklif atması beklenen şirket isimleri ise şöyle:

Tosunoğlu İnşaat Şti Ltd,

Gerçek İnşaat ve Müt Şti Ltd

Ali Kofalı Cons Ltd

Günet İnş Ltd,

Tüfekçi Ltd,

Korman Cons Ltd,

Kamtek Ltd,

Gülenay İnş Ltd,

Asin İnş Ltd.

Hangi belgeler isteniyor? İhale nasıl olacak?...

İhale detayları MİK sitesinde açıklandı…

Merkezi İhale Komisyonu resmi sitesinde yapılan 235/2022 numaralı duyuruda İhale için ayrılmış, KDV hariç 206 Milyar 481 Milyon TL tahmini değer biçilirken, Şartname Bedeli olarak 210 bin TL kayıtlara geçti. Duyuruda ayrıca bu ihaleye I. Sınıf Yapı Karnesi almış Müteahhitlerin katılabileceği de ifade edilirken, ertelemeden dolayı teminat mektubu bitiş süresi 2 Ocak2023 tarihli olacaktır.

İhalenin detayları şöyle belirtildi:

“1- İhaleye teklif verenler şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu ) ve/veya malzemelerle ilgili broşür, katalog ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri, teklifleri ile birlikte verecektir.

2-Geçici teminatın miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3- Geçici teminat olarak 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen Banka teminat mektupları geçerli olacaktır.

4-Teminat Vadesi (Başlangıç ve bitiş) tarih ve süre olarak açıkça yazılmalı, vade bitiş tarihinin resmi tatil gününe rastlaması halinde vade bitiş tarihi, tatil gününe izleyen ilk iş günü şeklinde dikkate alınarak teminat hazırlanmalıdır

5- Teminat mektubunun bitiş süresi en az 02.01.2023 tarihli olacaktır.

6- Teminat olarak yalnız Banka Teminat mektubu veya Maliye’ye yatırılacak para karşılığı alınan makbuz geçerli olacaktır. (Hangi şekilde olursa olsun kat’i surette çek kabul edilmeyecektir.)

7- Verilecek teklifler KDV’siz olacaktır.

8- İnşaatlarla ilgili Müteahhitlerin 19/98 sayılı Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri “Kayıt ve Denetim Yasası” gereği Encümene kayıt şartı gerekmektedir.”

Girne Hastanesi sürecinde neler yaşandı?

2014 yılının Temmuz ayında Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Girne’de yeni bir hastane temeli attı, ancak inşaat tamamlanmadı.

28 Şubat 2020: GAÜ’nün 11 milyon TL sigorta borcuna karşılık ‘hastane inşaatı’ Maliye Bakanlığı tarafından devralındı.

GAÜ’nün 11 milyon TL sigorta borcuna karşılık ‘hastane inşaatı’ Maliye Bakanlığı tarafından devralındı. 10 Temmuz 2020: Hastane inşaatı Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi.

Hastane inşaatı Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi. 24 Mart 2021: Yeni Girne Hastanesi için ihaleye çıkıldı.

Yeni Girne Hastanesi için ihaleye çıkıldı. 31 Mart 2021: Bütçe Dairesi ihale için bloke edilmiş parayı geri çekti.

Bütçe Dairesi ihale için bloke edilmiş parayı geri çekti. 3 Eylül 2021: Girne Hastanesi için yeniden ihaleye çıkıldı.

Girne Hastanesi için yeniden ihaleye çıkıldı. 20 Ekim 2021: İhale sonuçlandı, keşif bedeli 57 milyon 556 bin TL’nin altında teklif veren Gerçek İnşaat ihaleyi kazandı.

İhale sonuçlandı, keşif bedeli 57 milyon 556 bin TL’nin altında teklif veren Gerçek İnşaat ihaleyi kazandı. 30 Kasım 2021: Ulaştırma Bakanı, dövizdeki fark nedeniyle ihalenin iptal edileceğini duyurdu.

Ulaştırma Bakanı, dövizdeki fark nedeniyle ihalenin iptal edileceğini duyurdu. 5 Ağustos 2022: Yeni Girne Hastanesi için yeniden ihaleye çıkıldı.



İdari Şartnamede ‘Çift Kabin (Pick-Up) Araç’ isteniyor!

Sağlık Bakanlığı “Girne Devlet Hastanesi Projesi Yapım İşi İhalesine Ait Özel İdari Şartname”de dikkat çekici bir unsur var.



İhale alacak firmadan “1 adet yeni (“0” km) Çift Kabin (Pick-Up) Araç” isteniyor ve özellikleri ile birlikte, markası belirtilmese de pahalı marka bir araç işaret ediliyor.



İlgili aracın hastane yapım ihalesiyle ilgisi ise “Yüklenici Firma tarafından mobilizasyon ve şantiye kurulumu aşağıdaki şartlara uygun olarak yapılacaktır” sözleri ile anlatılıyor.



Özel şartlarda şu talepler de dikkat çekiyor:



a) Kontrol teknik heyetinin değerlendirme yapabileceği, mesleki disiplinlere göre ayrılmış, klima sistemli oda yapılacaktır.



b) Kontrol Heyetinin ihtiyaçlarını ve proje kontrollerini yapabilmek amacıyla kontrol heyetinin o odayı kullanacak personel sayısı kadar masa, keson ve sandalye, proje ve gerekli yazışmaların düzenli şekilde saklanabileceği kapasitede dolap veya dolaplar, telefon hattı ve internet bağlantısı olacaktır.



c) Şantiyede ihtiyaç duyulan gerekli işlerin yapılabileceği günün koşullarına uygun 1 adet yeni (“0” km) Çift Kabin (Pick-Up) Araç, 6 adet All in One Masaüstü Bilgisayar, 6 adet A3 renkli printer, 4 Adet Dizüstü Bilgisayar ve 6 adet Tablet Yüklenici Firma tarafından temin edilip yer teslim tutanağının imzalandığı gün imza karşılığı kontrol heyetine teslim edilecektir.